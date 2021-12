Ventos fortes arrancam sinalizador e equipamento para no Rio Vermelho

A força dos ventos que circulam em Salvador fez com um sinalizador marítimo fosse parar na praia do Rio Vermelho durante a noite desta segunda-feira, 3. A estrutura tem a altura semelhante a de um poste de energia, conta com uma base de concreto e pesa 6 toneladas.

Mesmo assim, a ventania, que chegou a atingir cerca de 50 km/h nesta segunda, conseguiu arrastar o equipamento, que fica a 8 quilômetros da praia da Barra, até a faixa de areia na altura da Associação de Pescadores do bairro.

A boia luminosa serve para orientar embarcações que circulam no litoral soteropolitano. De acordo com a Marinha, foi emitido um alerta aos navegantes para informar sobre a ausência do sinal náutico. Além disso, foram enviados militares para retirar a boia da praia e recolocá-la no mar.

Equipamento chamou a atenção de pescadores e curiosos (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

A estrutura tem a altura semelhante a de um poste de energia​ (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

