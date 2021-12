Ventos fortes afetam viagem para ilha e Morro de São Paulo

A chuva intensa e ventos fortes afetam a travessia para a ilha e para Morro de São Paulo. No sistema ferry boat, a TWB suspendeu o embarque de veículos pesados até as condições climáticas melhorarem. Já o transporte de carros de passeio e pedestres ocorre normalmente.

Já a travessia para Morro de São Paulo é realizada com conexão em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até Valença e depois atravessam de embarcação para Morro de São Paulo. Com essa alteração, a viagem dura uma hora a mais, passando a ser feita em 3h20.

Também por conta das condições desfavoráveis de navegação, as escunas que fazem o Passeio à Ilhas da Baía de Todos os Santos não estão em operação nesta terça.

Isso acontece porque os fortes ventos deixam o mar agitado nesta terça. Apesar disso, a travessia entre Salvador e Mar Grande de lancha não foi afetada.

Tempo - De acordo com Cláudia Valéria Silva, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de ventos mais intensas são comuns nos meses de agosto e setembro no litoral baiano. A média de velocidade do vento em Salvador é de 10 a 15 km/h, mas nesse período fica mais forte. Nessa madrugada foi registrada rajada de 40 km/h na capital baiana, por exemplo.

Com ventos mais intensos, a população tem sensação de que os dias estão mais frios. "As rajadas de ventos mais fortes passam a sensação térmica de temperatura menor, o que nem sempre é verdade. Por exemplo, nessa madrugada foi registrada temperatura de 20,3º C em Salvador, ontem (segunda) foi menor (19,2º C), mas os ventos fortes dão a sensação de que o dia está mais frio", explica a meteorologista.

De acordo com Cláudia Valéria, o tempo deve continuar instável essa semana, com chuvas principalmente durante a noite e início do dia.

