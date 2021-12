Vento forte afeta atividades marítimas

Os ventos fortes que têm atingindo Salvador devem durar até setembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta terça-feira, 11, foi registrada a máxima de 37,4 km/h na velocidade eólica.

Segundo Cláudia Valéria Silva, meteorologista do instituto, é comum ocorrer esta mudança climática neste período do ano.

"É algo que acontece todos os anos. Não se trata de nenhum fenômeno que ocorre no momento ou algo a ser estudado. Estamos no inverno e neste período o vento se intensifica", justificou a especialista.

Transporte

Os ventos fortes causaram mudanças nesta terça em rotas do transporte marítimo na Baía de Todos-os-Santos.

Os passageiros que embarcaram no Terminal Turístico Náutico da Bahia (TTNB) - partida para a travessia entre Salvador-Morro de São Paulo -, por meio de catamarãs, tiveram que realizar uma conexão na Ilha de Itaparica, e de lá partir por meio de um ônibus até a Ponta do Curral, em Valença (baixo sul baiano).

Já as operações das escunas de turismo que fazem roteiro nas ilhas da baía foram canceladas.

"Realmente, fica inviável realizar as travessias com o mar agitado devido aos fortes ventos. É uma medida que tomamos por segurança", contou Jacinto Chagas, diretor da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Ainda segundo Chagas, a suspensão da viagem para Morro de São Paulo em mar aberto é a melhor medida tomada, pois, "além da insegurança, viajar em mar violento é um grande incômodo para os passageiros".

De acordo com Luís Augusto, supervisor de operação do TTNB, a conexão na Ilha de Itaparica não fez o fluxo de passageiros do terminal cair.

Pesca

Pescadores de Salvador também têm passado por prejuízos devido aos fortes ventos que atingem a cidade. Segundo Raimundo Costa, presidente da Federação dos Pescadores da Bahia (Fepes-BA), tem sido impossível realizar pescaria nos últimos dias.

"Alguns barcos não suportam a pressão provocada pelos ventos, então os trabalhos têm que ser interrompidos até o tempo melhorar", lamentou Raimundo.

