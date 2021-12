Venezuelano é preso com 7kg de cocaína no aeroporto

Um venezuelano foi preso na noite desta segunda-feira, 1º, no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, tentando embarcar com 7kg de cocaína. O homem, de iniciais A.J.P.R., viajava da Colômbia com destino final à cidade de Valencia, na costa mediterrânea da Espanha.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o flagrante aconteceu por volta das 23h20. As drogas eram levadas em potes de creme para a pele e levantaram suspeita quando passaram pelo equipamento de raio X. Após abertos e examinados, os potes foram encaminhados para a perícia da PF, que constatou a presença de cocaína.

Com o venezuelano, foram apreendidos ainda 1.080 dólares, 1.000 euros, 530 bolivares venezuelanos, 12.000 pesos bolivianos e 104 reais. Ele será encaminhado à Cadeia Pública de Salvador, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

