Venezuelana é detida com cocaína no aeroporto de Salvador

Uma venezuelana de 28 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Salvador com cerca de 3,6 kg de cocaína. A droga estava escondida no fundo falsa de duas mochilas que estavam dentro da mala.

O flagrante ocorreu na noite desta sexta-feira, 17, por volta das 22h. Ela estava no voo Salvador-Lisboa-Bruxelas.

Este é o segundo caso em dois dias. O primeiro foi na noite desta quinta, 16, quando uma brasileira de 48 anos foi detida transportando cerca de 1,5 kg de cocaína.

Ela também escondeu o entorpecente no fundo falso de uma mala. A ação ocorreu por volta das 23 horas e a passageira fazia o voo Salvador-Lisboa.

Segundo a Polícia Federal (PF), em ambos os casos, a droga foi descoberta após a bagagem ser submetida ao procedimento padrão de migração. Todas as duas mulheres, que estão à disposição da justiça, foram indiciadas por tráfico internacional de entorpecentes.

adblock ativo