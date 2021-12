Vendedora suspeita de matar namorado é presa em Cajazeiras

A vendedora Naiara França Ramos, de 25 anos, foi presa nesta quarta-feira, 2, por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) suspeita de matar o namorado, Emerson Ramos da Silva, 21, em Cajazeiras. O crime ocorreu em 8 de julho, no bairro de Santa Cruz. Ela esatva com um mandado de prisão temporária em aberto.

Segundo a delegada Marta Karine, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Naiara afirmou, em seu depoimento, que o casal estava numa festa e, ao sair, por volta das 4 horas, começaram a discutir. “Uma pessoa se aproximou deles e proferiu ofensas a Naiara. Como Emerson não a defendeu, iniciaram a uma discussão”, disse a delegada, por meio de comunicado da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Ainda de acordo com a delegada, a suspeita disse que o namorado quebrou uma garrafa que levava em uma das mãos e passou a ameaçá-la. Para se defender, Naiara pegou um dos cacos de vidro sobre o chão e acabou acertando o braço e o tórax da vítima. Após os golpes, familiares os separaram e Emerson foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), ainda consciente.

Naiara disse que recebeu uma ligação informando que o namorado havia morrido e que traficantes estavam a ameaçando de morte, recomendando que não deveria mais voltar ao bairro de Santa Cruz. Com medo, a suspeita estava na casa de parentes, em Cajazeiras, onde foi presa. Naiara está à disposição da Justiça.

