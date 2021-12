Vendedor de verduras é preso ao tentar estuprar adolescente

Sem demonstrar nenhum pudor, o vendedor de verduras Júlio César de Souza Ferreira, de 43 anos, confirmou à delegada Sônia Reuter, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), que tentou estuprar um adolescente de 14 anos na manhã desta quinta-feira, 23.

Júlio César foi preso quando tentava forçar o estupro no interior do banheiro masculino da estação ferroviária do bairro da Calçada.

Em depoimento, na delegacia, o adolescente informou à delegada que ele e o suspeito estavam no mesmo trem e desceram na mesma estação, na Calçada.

"O menor contou que desceu do trem e se dirigiu ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, o homem entrou com as calças abaixadas e visivelmente excitado sexualmente", disse a delegada.

Ainda segundo a delegada Sônia Reuter, o garoto revelou que Júlio César o puxou pelo pescoço e tentou obrigá-lo a fazer sexo oral. O suspeito ainda teria colocado a mão do adolescente nas suas partes íntimas, diz a delegada.

Chamou a atenção

O vendedor de verduras Júlio César Ferreira foi preso depois que uma senhora, ao perceber a movimentação estranha no banheiro masculino, tomar a decisão de acionar os seguranças da estação.

adblock ativo