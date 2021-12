Vendedor baiano de camarão é finalista para gravar clipe com Lulu Santos

O vendedor baiano de camarões "João do Camarão", que trabalha no Porto da Barra, em Salvador, é um dos finalistas na ação da cervejaria Itaipava "A Voz do Verão 100%", cujo prêmio é a gravação de um vídeoclipe com o cantor Lulu Santos. O concurso foi realizado nas praias da capital baiana, Recife e Rio de Janeiro e, segundo a assessoria da marca, tem como objetivo descobrir a verdadeira voz do verão.

Foram selecionados três vendedores de praia. Os critérios foram a criação e utilização de músicas criativas para comercializar o produto aos banhistas. O vencedor contará com a ajuda de Lulu Santos para melhorar o hit de venda. Com João, concorrem Rosa Simpatia, de Pernambuco, e Sassá da Empada, do Rio de Janeiro.

João do Camarão tem 65 anos e vende o petisco desde 2000. Devido à cantoria, ele já é conhecido pelos banhistas que já chegaram a gravar vídeos com o vendedor. A votação vai até a próxima quarta-feira, 13, no site da Itaipava. O anúncio do vencedor acontecerá no dia 3 de janeiro, por meio do site, Facebook e Instagram da marca.

