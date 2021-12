Vendas de fogos de artifício frustram comerciantes

Às vésperas dos festejos de São João, a venda de fogos de artifício em Salvador ainda não aqueceu. Vendedores e empresários reclamam do baixo volume de negócios, apesar de os estacionamentos estarem cheios nos pontos de comercialização.

Os legalizados atribuem a pequena procura à proibição da venda de artefatos explosivos tradicionais - os caseiros, como foguetinho, cobrinha, espada, entre outros.

Já os pequenos vendedores, quase sempre atuando em bairros populares, não sabem explicar o motivo do fluxo pequeno. A maioria está ali para complementar a renda.

Para Márcia Aragão, dona do depósito Aragão Fogueteiros, em Lauro de Freitas, a proibição dos explosivos tradicionais é o principal motivo para as "vacas magras". Ela diz que os clientes estão procurando as barracas "informais", para ter acesso aos produtos tradicionais.

A vendedora Janete Dias, 41 anos, funcionária da Barraca do Peixoto, montada na feira de fogos da avenida Luiz Viana Filho (Paralela), também considera as regras de segurança um empecilho para o negócio.

Mas diz ser "vantajosa a compra de fogos com segurança garantida".

Profissionalização

Outros empresários do ramo acreditam que a evasão dos clientes é o preço que estão pagando pela profissionalização da atividade.

Com a proibição dos explosivos caseiros, o público tem encontrado um outro tipo de produto. Além de industrializados, os novos fogos priorizam a segurança, trazendo até instrução de uso. Nada da tradicional e perigosa espada.

Hoje as opções são variadas: vão desde o inofensivo traque de massa (campeão de vendas) até chuvinhas tecnológicas, que produzem efeitos visuais coloridos.

Na contramão dos concorrentes, o funcionário público federal Marco Almeida, 65 anos, proprietário da barraca Telefogos há 33 anos, garante que os novos produtos, mais seguros, são preferidos pelos clientes. "Apesar do saudosismo, a qualidade é bastante considerada. Em geral, as pessoas pensam na segurança dos filhos", afirma.

A tese do empresário é reforçada pelo técnico farmacêutico Nelson Ramos, 43. Ele é pai de um garoto de quatro anos e diz que dá prioridade à segurança. "Compro fogos leves. E fico sempre acompanhando", garante Nelson.

O pedreiro Roque Bispo, 61, trabalha com fogos de artifício no mês de junho há 30 anos, mas afirma sofrer este ano com o movimento fraco em sua barraca na Boca do Rio.

Apesar da venda reduzida e informalidade, Roque garante que não vende nada perigoso a crianças: "A gente observa a potência. Não vendo o que pode queimar, a não ser que os pais autorizem".

