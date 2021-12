Venda de peixe da merenda de Salvador em GO será investigada

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) confirmou nesta terça-feira, 3, que abrirá um processo administrativo para apurar a venda de produtos com a marca da prefeitura em Goiás. Um homem denunciou, na segunda, 2, que comprou peixe em postas em um supermercado e quando foi olhar a data de validade, percebeu que o produto tinha a venda proibida por ser parte da merenda escolar de Salvador.



"Vamos abrir um processo administrativo sim, mas já está comprovado que não houve desvio da merenda escolar de Salvador", disse Guilherme Bellintani, secretário de educação do município.

A empresa Vitalmar, responsável pelo produto, por meio de nota reconheceu o erro. "Por um erro de logística, distribuiu para um estabelecimento comercial de Goiás uma quantidade de pescado embalado com a marca da Prefeitura de Salvador. A Vitalmar assume o erro pelo ocorrido e esclarece que a Prefeitura de Salvador, para quem fornecemos o mesmo pescado para merenda escolar, não tem nenhuma responsabilidade pelo ocorrido. Pedimos desculpas pela falha.", informa a nota assinada pelo diretor da empresa, Dário Vitali.

A secretaria informou ainda que adquiriu do fornecedor Litoral Norte um total de 13.000kg do produto Peixe Cação em posta, que tem seu fabricante a Vitalmar. E que do total adquirido, foram distribuídos o montante de 4.605kg, restando no estoque 8.850kg. A aquisição teve um custo de R$ 208.283,40 para prefeitura confirmou a Smed.



"Acredito que uma rede grande como o Atacadão jamais compraria produto desviado, normalmente, quando isso acontece as mercadorias vão para pequenos mercados", mencionou Bellintani.

Diante disso, a secretaria supõe que a empresa Vitalmar tenha produzido equivocadamente para outro distribuidor os produtos com a etiqueta de venda proibida.



A rede Atacadão também enviou nota sobre o caso e informou que "assim que identificou o problema, retirou imediatamente o lote da marca Vitalmar da área de vendas da sua unidade situada em Valparaíso de Goiás (GO). A fabricante do produto foi acionada para corrigir o erro operacional que culminou com a distribuição incorreta do referido lote. A rede informa ainda que irá acompanhar o processo de adequação da fabricante e reforça seu compromisso com a procedência e qualidade dos produtos que comercializa".

