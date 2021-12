Venda de mais três terrenos em Salvador é anunciada pela prefeitura

No mês de março, mais três terrenos vão ser comercializados pela prefeitura em Salvador. As licitações acontecerão no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), localizado na rua das Vassouras, no Centro.

O maior desses terrenos tem área plana de 10.412 m2 e fica situado na esquina da Av. Orlando Gomes com a Rua da Gratidão, em Piatã, nas proximidades do Senai-Cimatec. O segundo terreno a ser vendido tem área de 4.458 m2 e fica na Av. Heitor Dias, nas adjacências da Via Expressa Baía de Todos os Santos.

Já o terceiro tem área de 867 m2 e conta com acesso pavimentado pela Praça Yeda Barradas Carneiro, no bairro de Nova Sussuarana. Mais informações podem ser obtidas no site da Sefaz.

Em dezembro de 2017, um terreno no Itaigara chegou a ser arrematado por R$ 20 milhões.

