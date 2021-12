Venda de mais dois terrenos em Salvador é anunciada pela prefeitura

Mais dois terrenos vão ser comercializados pela prefeitura em Salvador. As licitações acontecerão no dia 22 e 27 de fevereiro, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), localizado na rua das Vassouras, no centro.

O primeiro terreno fica localizado na Colina das Ametistas, em Piatã, nas proximidades da avenida Orlando Gomes, e tem uma área de 4.894 m2.

O segundo tem 3.605 m2 e está localizado na rua da Alfazema, Caminho das Árvores, ao lado do Wall Mart, na antiga região do Iguatemi. Mais informações podem ser obtidas no site da Sefaz.

Em dezembro de 2017, um terreno no Itaigara chegou a ser arrematado por R$ 20 milhões.

