Venda de bilhetes para uso do Expresso Arena começa dia 18

A partir de segunda-feira, 18, começarão a ser vendidos bilhetes para o Expresso Arena, que funcionará durante as Olimpíadas em agosto. O esquema permitirá que torcedores que quiserem ter acesso à Arena Fonte Nova possam deixar os carros em áreas de estacionamentos remotos e seguir de ônibus para o estádio.

Organizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a operação funcionará de forma semelhante à da Copa do Mundo 2014 e o Carnaval deste ano. As vendas serão realizadas em balcões em shoppings da cidade, como Salvador Norte, Barra e Salvador Shopping.

Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, os estacionamentos serão nos shoppings Barra, Salvador Norte, Salvador, da Bahia. Deles sairão quatro linhas especiais para o estádio, com intervalos de 10 a 30 minutos. Do aeroporto também sairá uma linha, mas não haverá estacionamento no local.

Os valores dos bilhetes, por pessoa, são R$ 30 (no caso do Salvador Norte e do Aeroporto) e R$ 25 (os demais) e incluem o estacionamento e a passagem de ida e volta nas linhas ofertadas. O pagamento só poderá ser feito em espécie.

O serviço realizado pelas concessionárias de transporte coletivo da capital funcionarão a partir das 13h de 4 de agosto até as 22h do dia 13 do mesmo mês.

As linhas disponíveis até a arena serão: Salvador Norte Shopping (parada em frente ao posto Menor Preço); Aeroporto (idem); Salvador Shopping (em frente ao metrô); Shopping da Bahia (idem); Shopping Barra (no Dique do Tororó com saída do Jardim Baiano); Shopping Barra (parada em frente à Cheiro de Pizza).

"Esse esquema evita que as pessoas se desloquem de carro até o evento. Para o usuário de transporte, é mais seguro porque ele deixa o veículo no shopping e vai com a linha expressa até o estádio. A ideia é facilitar o acesso até a arena", destacou o secretário Fábio Mota.

No Carnaval, o serviço transportou cerca de 100 mil pessoas. Na Copa, 14 mil. A expectativa para as Olimpíadas é que pelo menos 50 mil pessoas utilizem o esquema especial na ocasião.

Nesta quinta, 14, agentes da Transalvador finalizaram um curso específico para atuação nos dias de jogos das Olimpíadas em Salvador. Durante o curso, eles receberam noções de procedimentos operacionais para grandes eventos.

Cerca de 550 agentes de trânsito participarão na força-tarefa dos jogos. Eles estão sendo preparados para atuar em horários especiais nas principais vias e avenidas da capital, além do entorno da Arena Fonte Nova.

Estão previstas interdições nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), Vasco da Gama, Costa e Silva, além do Vale de Nazaré e Campo da Pólvora, monitorando a chegada e saída de torcedores via metrô.

Metrô também funcionará com esquema especial (Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE l 15.1.2016)

Metrô

Com dez jogos do torneio de futebol das Olimpíadas de 2016 que serão realizados na arena, o metrô também funcionará com esquema especial, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Nos dias de jogos na capital, o metrô manterá o horário normal de funcionamento - das 5h à 0h -, mas contará com reforço no número de trens a partir da estação Acesso Norte, com objetivo de reduzir o intervalo de espera - a Sedur não informou de quanto será esta redução do tempo.

Ainda com relação ao horário de funcionamento, há uma exceção: no dia do jogo Brasil e Dinamarca, apenas a Estação Campo da Pólvora estará aberta para embarque até a 1h.

Para quem optar pelo metrô pode desembarcar na estação Campo da Pólvora ou na estação Brotas, a depender do setor do ingresso. Os dos setores Oeste e Sul devem dar preferência à estação Brotas. Setores Leste e Norte devem priorizar a do Campo da Pólvora.

Teste de segurança

Protocolos de atuação para Olimpíadas serão testados no sábado, 16. A Secretaria da Segurança faz simulação de ataque na estação de metrô em Pirajá, a partir das 9h. Exercício contará com polícias Militar e Civil, Bombeiros, Forças Armadas, Samu, Guarda Municipal e Transalvador.

