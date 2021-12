Venda de ambulantes em praias de Salvador é fiscalizada

Mesas, cadeiras, churrasqueiras, alimento estragado e facão foram apreendidos neste domingo, 27, nas praias da Barra, Piatã e Itapuã, por fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Pelo menos 60 materiais e produtos foram levados por representantes do órgão.

As apreensões semanais fazem parte do Plano de Ação Integrado da prefeitura, que visa promover o ordenamento do comércio informal na Orla.

Segundo a Semop, apenas comerciantes licenciados e com os kits da prefeitura podem atuar na praia.

