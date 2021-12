Vencer rejeição à Aids é luta diária

A TARDE publica hoje a 2ª edição da série "Filhos do Preconceito", que aborda casos de crianças e adolescentes que, por questões familiares, são obrigados a conviver com o preconceito social. O tema deste domingo trata de filhos de pessoas com Aids.



A jovem Cristina Pereira*, de 16 anos, um dia ouviu de sua melhor amiga a seguinte frase: "Se eu soubesse que uma pessoa tem Aids, eu nem encostaria. Deus me livre!".

Aquele poderia ser um comentário como qualquer outro, ainda que, para alguns, bastante preconceituoso.

O problema, no entanto, não estava na frase em si, mas no fato de a própria Cristina ser portadora do HIV. "Ela é minha melhor amiga, mas não sabe que tenho Aids. É um segredo que carrego comigo", diz.

A doença é mantida em sigilo até para o próprio namorado. "Tenho medo de contar e ele me deixar", afirma Cristina, com olhar cabisbaixo e poucas palavras.

A mãe da garota - que adquiriu a doença do companheiro por meio da relação sexual - logo trata de justificar a atitude da filha. "Só quem passou por esse tipo de rejeição sabe o quanto dói. Não é fácil", diz.

A realidade vivida pela jovem não é diferente da de muitas crianças e adolescentes que são obrigados a conviver com o vírus da Aids desde o nascimento.

Transmissão - Nestas situações, a doença é transmitida da mãe para o feto no útero ou recém-nascido durante o parto, também chamada de transmissão vertical. Em alguns casos, o vírus pode ser transmitido durante a amamentação.

Segundo a coordenadora de psicologia do Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap) - referência na assistência especializada em HIV/Aids -, Márcia Fraser, a maneira como o adolescente lida com a questão é muito individual. "Depende de uma série de fatores".

A adolescente Mariana Barreto*, de 14 anos, por exemplo, busca conviver com a doença de maneira mais prática. "Quem tem diabetes não toma remédio a vida toda? Comigo também é assim", resume a garota, informando que amigos próximos e a família sabem que ela e sua mãe têm o HIV.

Ela soube que tinha Aids aos 7 anos. "Sabia que havia algum problema porque tomava remédio todos os dias. De tanto perguntar para que servia, minha mãe acabou me contando".

A postura segura e firme de longe lembra a de alguém que se considera uma vítima, o que não significa que ela também não tenha que enfrentar o preconceito.

De um episódio em especial, ela não esquece. Aos 10 anos, uma colega a viu tomando os remédios que combatem a doença e contou para as colegas de sala.

"Todos ficaram me chamando de aidética e ninguém sentava na cadeira que eu havia sentado antes. A minha fileira sempre ficava vazia, sem ninguém perto", relembra a adolescente. Mariana começou a não querer frequentar as aulas, o que fez com que a mãe desconfiasse e fosse até a escola.

"A diretora chamou as meninas para conversar e minha mãe falou com os pais delas. Depois disso, todas pediram desculpas e nos tornamos amigas. Elas se preocupam. Até perguntam se estou fazendo o tratamento direitinho", diz a garota, sem demonstrar ressentimento.

