Vencedores do prêmio VEJA Comer & Beber Salvador 2018/2019 serão revelados hoje

Vencedores do prêmio VEJA Comer & Beber Salvador 2018/2019 serão revelados nesta terça-feira, 13. O evento será no Cerimonial Rainha Leonore e contará com a presença de formadores de opinião dos mais diversos setores, além de representantes da sociedade baiana que farão a entrega dos prêmios.

A festa vai homenagear 20 estabelecimentos e o melhor profissional do setor, nas categorias Comidinhas, Bares e Restaurantes, além de Chef do Ano, o Melhor da Cidade e o Melhor Menu Executivo, que junta as maiores expectativas do público e dos concorrentes durante a premiação.

A categoria Bares tem cinco premiações, entre o melhor Boteco, Carta de Cervejas, Carta de Drinques, Cozinha e Revelação. Comidinhas também tem disputa acirrada nos cinco segmentos, também com três indicações cada, Café, Doceria, Hambúrguer, Sorvete e Tabuleiro, além da Novidade do ano.

Por fim, terá o troféu de Personalidade do Ano, que é uma escolha dos editores da revista e tem como intuito credibilizar o trabalho de pessoas que ajudam a valorizar a gastronomia da região, tornando-a conhecida inclusive além dos limites geográficos do Estado.

Confira os concorrentes:

BARES

BOTECO

Confraria do França

Quintal do Raso da Catarina

Velho Espanha Bar e Cultura

CARTA DE CERVEJAS

Choperia Salvador

Rhoncus Pub & Beer Store

Vitrine da Cerveja

CARTA DE DRINQUES

Blue Praia Bar

Chupito

LarriBar

COZINHA

Boteco do Piri

Confraria do França

Di Janela

REVELAÇÃO

Choperia Salvador

Oslo Gastrobar

The Bunker - Beer Culture

COMIDINHAS

CAFÉ

Feito a Grão

Latitude 13

Lucca Cafés Especiais

DOCERIA

Confeitaria Priscilla Diniz

De Além-Mar

Solange Biscoitos Finos

HAMBÚRGUER

Bravo Burger & Beer

Muu

Taurus Burger and Beer

SORVETE

A Cubana

Crema Gelato Italiano

Sorveteria da Ribeira

TABULEIRO

Cira

Dária e Laura

Regina

NOVIDADE

Atelier Laurent

Coffeetown

Zaatar - Shawarma e Falafel

RESTAURANTES

CARNE

Boi Preto Prime

Carvão

La Pulperia

ITALIANO

Di Liana

La Pasta Gialla

Pasta em Casa

JAPONÊS

Shiro

Soho

Tokai Gourmet

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Al Mare

Mistura

Preta

PIZZARIA

Casa de Pedra

Mamma's Pizza

Pizza da Chapada

VARIADO/CONTEMPORÂNEO

Amado

Larriquerrí

Origem

DESTAQUES

MENU EXECUTIVO

Alfredo

Al Mare

Martim Pescador

CHEF DO ANO

Andrea Ribeiro (Mistura)

Angeluci Figueiredo (Preta)

Fabrício Lemos (Origem)

O MELHOR DA CIDADE

Egeu

Mistura

Origem

PERSONALIDADE DO ANO

