Vencedor de licitação do VLT do Subúrbio é anunciado

Foi anunciado nesta quarta-feira, 23, o vencedor da licitação para implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Trata-se do Consórcio Skyrail Bahia, composto pelas empresas Build Your Dreams - BYD Brasil e Metrogreen.

O VLT - que vai substituir o trem do Subúrbio - terá 19,9 km de extensão, 22 estações e capacidade de transportar cerca de 200 mil usuários por dia. De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, a aprovação da proposta econômica foi realizada no modelo de Parceria Público Privada (PPP), com desconto de 0,01% na contraprestação anual, que será de R$ 152.977.352,12.

Com investimento total previsto de R$ 1,5 bilhão, o novo modal metropolitano vai ligar a região do Comércio, em Salvador, até a Ilha de São João, no município de Simões Filho. O equipamento será do tipo monotrilho, movido à propulsão elétrica, sem emissão de agentes poluentes que prejudicam o meio ambiente.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Demir Barbosa, os próximos passos são a homologação da concorrência e a assinatura do contrato da PPP, que deve ocorrer em julho.

Após este período, têm início as interferências na poligonal onde será implantado o VLT, com instalação do canteiro de obras e outros procedimentos. As obras devem ser iniciadas em outubro, cerca de 90 dias após a assinatura do contrato.

O VLT será integrado ao metrô. Um trecho de ligação até o Retiro será implantado com um investimento adicional, assim como será construído o trecho Ilha de São João/Comércio, passando pela Estação da Calçada.

