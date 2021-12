VemPraRua: Ufba realiza discussão sobre manifestações

Dois grupos de pesquisa da Universidade Federal da Bahia (Ufba) promovem uma sessão de discussão sobre as manifestações que acontecem no Brasil nas últimas semanas. O evento, que é aberto ao público, acontece nesta quinta-feira, 27, das 12h30 às 14h30, na Faculdade de Educação (Faced), no Vale do Canela.

O seminário, intitulado de "#VemPraRua: Discussão sobre as manifestações populares no Brasil", é organizado pelo professor André Lemos, do Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço da Faculdade de Comunicação (Facom), e o docente Nelson Pretto, do Grupo de Pesquisa Educação e Comunicação da Faced.

A discussão tem a participação confirmada de André Lemos, Fábio Malini, Malu Fontes, Messias Bandeira, Sérgio Amadeu, Ordep Serra, Nadja Vladi e Nelson Pretto. O evento será transmitido ao vivo em áudio pela Rádio Faced Web e por Ustream.

adblock ativo