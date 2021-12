'Vem curtir a rua' é tema do Carnaval 2016 de Salvador

O prefeito ACM Neto anunciou, nesta terça-feira, 20, o slogan do Carnaval 2016 de Salvador. Uma decisão conjunta, em reunião com o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), escolheu o tema "Vem Curtir a Rua", devido o crescimento da maior manifestação cultural do mundo e a participação popular.

Em nota, o prefeito ACM Neto afirmou que "é um chamado para toda a população curtir a rua. Acho que a principal conquista nos últimos anos do Carnaval de Salvador foi esse caráter de ocupação da rua, do trio sem cordas, do Furdunço, desse que foi um grande salto de qualidade que o Carnaval deu".

Segundo o presidente do Comcar, Pedro Costa, "o tema foi elaborado e pensado em função da expansão do Carnaval e do folião pipoca".

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o lançamento oficial da folia na capital baiana, em 2016 ,deverá acontecer até a segunda semana de novembro e será feito nos âmbitos local e nacional.

Circuito Riachão

Outra novidade é que a Prefeitura oficializou, no Diário Oficial, o nome do circuito da Mudança do Garcia para Circuito Riachão. O sambista baiano que já foi homenageado em 2014 será imortalizado na história do Carnaval através deste reconhecimento.

Nome importante do samba no País, o compositor é conhecido por sua discografia singular e músicas de sucesso que são consideradas "clássicos do samba", a exemplo de "Cada Macaco no Seu Galho", "Vá Morar com o Diabo" e "Retrato da Bahia".

Morador do Garcia há mais de 30 anos, o ícone da música baiana já tinha o nome indicado e aprovado pelo Comcar. "Eu não tenho palavras para agradecer o carinho e amor que a Bahia tem por mim", disse Riachão.

