Velotáxi circula na Barra e segue em fase de testes

Os velotáxis implantados nas ruas pela Prefeitura de Salvador estão sendo bastante procurados pela população. Durante as 14 horas de funcionamento na Barra, no último final de semana, pelo menos 70 pessoas foram transportadas entre o Barra Center e o Porto da Barra.

A partir do dia 11, quando os 30 dias de adaptação se encerram, o velotáxi passa a ser disponibilizado a qualquer pessoa, contudo deixará de ser gratuito. O nível de interesse observado leva a crer que o público pode ainda maior se o transporte estiver disponível para mais pessoas. Ainda na fase de teste, transportavam apenas idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida ou com criança de colo.

Visitante aprova

O valor da tarifa para a nova opção de passeio de Salvador ainda está sendo definido pelo Escritório Municipal da Copa do Mundo da Fifa (Ecopa). A aposentada Neyla Lins, 62, ficou encantada com o projeto. Moradora do Vale do Capão, na Chapada Diamantina (a 417 km da capital), ela veio a Salvador para visitar a família, que mora na Graça, e aproveitou o domingo para caminhar na Orla com a neta Cora, de seis anos.

O passeio de velotáxi, pelo percurso de 1,5 km entre o Barra Center e o Farol, durou apenas 10 minutos, mas foi o suficiente para a surpreender a visitante. "Foi uma delícia, muito tranquilo. Já faz anos que não venho aqui. Agora que vi a cidade colorida desse jeito, com as ruas tomadas por pessoas, fiquei muito feliz", disse. A pequena Cora também adorou o passeio. "O que eu mais gostei foi de apreciar o mar", disse.

Procura

Daniela Benatti, gerente comercial da Cycle'One (empresa parceira da prefeitura, responsável pela operação dos triciclos em fase de teste) conta que é abordada por minuto por pessoas interessadas. "Espero em breve atender a todos porque a procura é muito grande", conta.

Nesta segunda, 4, e terça-feira, 5, os triciclos passam por manutenção na sede da Cycle'One, na ladeira dos Aflitos. De quarta a sexta, haverá testes na Praça Thomé de Souza, com percurso até o Terreiro de Jesus. No próximo final de semana, os triciclos voltam ao Farol da Barra. O horário de funcionamento é das 10h às 17h.

