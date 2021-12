Velório de presidente da Fieb acontece nesta quinta

Será velado na tarde desta quinta-feira, 6, o corpo de Carlos Gilberto Cavalcante Farias, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que morreu nesta quarta, 5, em São Paulo.

O velório acontece no edifício-sede da instituição, no bairro do Stiep, das 14 às 19 horas. Já a cremação está marcada para sexta, 7, às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, e será reservada aos familiares.

Carlos Gilberto estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e morreu por complicações um câncer.

Em abril, ele assumiu a presidência da FIEB para o período 2014-2018, em substituição a José de Freitas Mascarenhas. Alagoano, Farias era diretor da Agrovale, empresa produtora de açúcar, etanol e bioenergia situada região do Vale do São Francisco, em Juazeiro.

Com sua morte, a presidência da Fieb deve ser assumida pelo empresário Antônio Ricardo Alban, 1º vice-presidente.

adblock ativo