Velório de Embaixador do Brasil e esposa será realizado em Salvador

O velório e a cerimônia de cremação do embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e da embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto serão realizados na próxima segunda-feira, 20, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

O casal morreu no dia 8 deste mês durante um acidente de trânsito na região conhecida como Baro, entre as cidades de Grumo e Altamura, na Itália. No sepultamento, a Marinha e Aeronáutica prestarão honras militares, e o arcebispo Dom Muril Krieger realizá uma missa ao lado dos capelães das três forças armadas.

Em 1978, Paulo Cordeiro entrou no Itamaraty e serviu vários países ao longo da carreira diplomática. Como embaixador, esteve à frente das embaixadas do Brasil no Haiti, no Canadá e, mais recentemente, no Líbano, além de também ter sido cônsul-geral do Brasil em Milão.

