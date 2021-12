Velocidade do vento provoca desvio de voos para outras cidades

Por causa das más condições meteorológicas, dois voos da companhia Gol e um voo da Latam, que pousariam no Aeroporto Internacional de Salvador, acabaram sendo desviados para Aracaju e Porto Seguro, na tarde desta quinta-feira, 16. Os pousos e decolagens foram normalizados por volta das 13h50.

Conforme informações da Salvador Bahia Airport, a causa do desvio aconteceu devido à mudança na direção do vento, que ocasionou restrições na pista 10/28, a qual já estava reduzida por motivo da realização de obras.

Segundo informações do meteorologista Giuliano Carlos, a velocidade do vento registrou a média de 22 km/h, por volta das 16h desta quinta. Para esta sexta, 17, a previsão é a de que os ventos podem chegar de 18 a 20 km/h. “Estamos em um período típico do outono. É esperada a chegada de sistemas meteorológicos com frequência”, frisou.

Ondas de até 4 metros

Com risco de ventos intensos, o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) informou que há previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas que podem atingir 4 metros de altura nesta sexta.

Com isso, os ventos também devem chegar até os 60 km/h. A mudança acontece por causa da passagem de um sistema de baixa pressão, que influencia a situação de chuva.

* Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo