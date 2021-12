Veja vídeo da queda de homem que escalava prédio para roubar

A queda do assaltante Igor Dantas Castro, conhecido como 'homem aranha', do sétimo andar do edifício Itajahy, na Graça, em Salvador, foi registrada em vídeo. Nas imagens, é possível ver o momento em que Igor não consegue se segurar na janela de um apartamento e acaba caindo. Ele não resistiu a queda e morreu.

O acidente aconteceu enquanto o rapaz tentava fugir da polícia. Ele tinha escalado o prédio até o décimo andar e depois descido pelas escadas até o nono andar, onde fez uma idosa e sua cuidadora reféns. O jovem chegou a tomar banho no apartamento e depois tentou fugir escalando o prédio ao perceber a presença da polícia no edifício.

Nesta quinta, 4, quando aconteceu o acidente, Igor já tinha tentado arrombar outro imóvel na rua da Esperança, também na Graça, mas foi surpreendido pelos proprietários do imóvel, que acionaram a polícia. O jovem era conhecido por roubos neste bairro.

