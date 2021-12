Veja vagas de emprego desta segunda-feira em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o SineBahia ofertam quase 200 vagas de emprego em Salvador nesta segunda-feira, 14. O atendimento e o processo de candidatura para as vagas podem ser feitas on-line.

O Simm, que conta com 174 vagas disponíveis atende de maneira híbrida. O candidato agenda o serviço através do site e depois pode escolher entre as modalidades presencial ou virtual.

Já o cadastro para as vagas do SineBahia é feito através do site do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Para se candidatar a uma vaga é necessário apresentar currículo, nome completo, número para contato, RG, CPF e PIS.

Há vagas disponíveis em diversas áreas e também exclusivas para o público PCD. Confira;

adblock ativo