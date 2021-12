Veja quais praias de Salvador estão impróprias para banho no final de semana

Se você pretende ir à praia neste final de semana, confira as praias não indicadas para banho em Salvador, segundo boletim do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Amaralina, no fundo da Escola Cupertino de Lacerda e Em frente à rua do Balneário

Armação, em frente ao Hotel Alah Mar

Boca do Rio, em frente ao posto Salva Vidas

Bonfim, ao lado da quadra de esportes

Buracão, em frente às escadarias de acesso à praia

Buraquinho, a cerca de 200 metros da foz do rio Joannes

Patamares, em frente ao posto Salva Vidas

Periperi, na saída de acesso à praia, logo após a travessia da via férrea

Penha, em frente a barraca do Valença

Pedra Furada, atrás do Hospital Sagrada Família

Pituba, em frente a escada de acesso à praia e atrás da Praça

Rio Vermelho, em frente a rua Bartolomeu Gusmão e próximo a escada de acesso a praia.

As pesquisas são realizadas por cinco semanas consecutivas com amostras coletadas nas praias. Além dos períodos em que o instituto indica praias impróprias, é desaconselhável também banhos no mar em épocas chuvosas, por conta do lixo levado pelas águas da chuva para a praia.

adblock ativo