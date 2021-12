Veja o que funciona nos feriados de Natal e Réveillon

Devido às festas de final de ano, alguns estabelecimentos em Salvador terão o seu funcionamento alterado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Lazer:



Zoológico: não funciona



Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funciona



Museu de Arte da Bahia (MAB): não funciona



Mercado Modelo: não funciona





Shoppings:



Shopping Piedade: não funciona



Shopping Yemanjá Trade: não informado



Shopping Itaigara: não funciona



Shopping Paseo: as lojas não funcionam. Cinema, lazer e praça de alimentação funcionam das 12h às 20h



Shopping Iguatemi: as lojas não funcionam. O cinema, lazer e praça de alimentação funcionam das 12h às 21h



Shopping Salvador: as lojas não funcionam. Game Station e Cinemark funcionam das 12h às 21h. A Praça de Alimentação, o Boulevard dos Restaurantes e o Espaço Gourmet têm abertura opcional



Shopping Salvador Norte: as lojas não funcionam. Game Station e Cinemark funcionam das 12h às 21h. A praça de Alimentação, o Boulevard dos Restaurantes e o Espaço Gourmet funcionam em horários independentes.



Shopping Center Lapa: as lojas não funcionam. Já o cinema seguirá a sua programação normal.



Shopping Paralela: dia 25 de dezembro não funciona. No dia 1 de janeiro, cinema, lazer e praça de alimentação funcionam das 12h às 20h, e as lojas estarão fechadas.



Shopping Barra: lojas e praça de alimentação não funcionam. Cinema funciona.



Shopping Bela Vista: não funciona. Cinema não divulgado.



Shopping Outlet Premium: não funciona



>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite





Supermercado:



Extra: todas as lojas estarão fechadas



GBarbosa: todas as lojas estarão fechadas



Hiperideal: A loja da Pituba abre das 7h às 19h, Barra das 7h às 18hs, Graça das 7h às 20h, Piatã das 7h às 19h, Itapuã das 7h às 22h.



Perini: todas as unidades estarão fechadas



Makro: todas as lojas estarão fechadas



Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas estarão fechadas



Sam's Club: não funciona



Atakarejo: todas as lojas estarão fechadas



Atacadão: todas as lojas estarão fechadas

|



Serviço





SineBahia: não funciona



SAC: não funciona



Repartições públicas: não funciona



Comércio: não informado



Bancos: não funciona



Hemoba: não funciona









adblock ativo