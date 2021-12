Veja o que funciona em Salvador no feriado de 15 de Novembro

Por conta do feriado nacional da Proclamação da República, comemorado nesta quarta-feira, 15, alguns estabelecimentos comerciais e opções de lazer sofrem alterações nos seus horários de funcionamento. Confira :

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funciona

Museu de Arte da Bahia (MAB): abrirá das 14h às 18h

Mercado Modelo: funciona das 9h às 14h

|Shoppings|

Shopping Piedade: não funciona

Shopping Itaigara: não funciona

Shopping Paseo: praça de alimentação funciona a partir das 12h. Já as lojas e serviços, das 13h às 19h;

Shopping da Bahia: praça de alimentação funciona a partir das 12h; as lojas, das 13h às 21h

Shopping Salvador: Bompreço funciona das 8h às 21h; área de lazer (Cinemark e Game Station) - 11h às 21h (última sessão do cinema às 22h); Lojas Americanas, C&A, Riachuelo, Livraria Cultura, Renner, Leader, Etna e Casas Bahia) - 12h às 21h; outras lojas e quioques - das 13h às 21h; SAC, Correios, Lotéricas e bancos - estarão fechados.

Shopping Paralela: praça de alimentação e opções de lazer funcionam das 12h às 21h; lojas comerciais, das 13h às 21h

Shopping Salvador Norte: 8h às 21h; alimentação e lazer – 12h às 21h; lojas e quiosques, das 13h às 21h, bancos não abrem.

Shopping Barra: funcionará das 13h às 21h

Shopping Bela Vista: praça de alimentação, das 12h às 21h; lojas, das 13h às 21h; SAC não abrirá.

| Supermercado |

Atacadão: Funciona em horário normal, das 7h às 21h

Atakadão Atakarejo: unidades do Iguatemi, Boca do Rio, Caminho de Areia, Cabula, Piatã e Amaralina funcionarão das 7h às 20h. Já a loja de Lauro de Freitas abrirá das 7h às 21h; a da Calçada, das 7h às 14h; unidade da Baixa do Fiscal não abrirá.

Extra: Loja Paralela funciona 24h; Vasco da Gama e Rótula do Abacaxi, das 7h a meia noite.

Gbarbosa: Iguatemi e Lauro de Freitas, das 7h às 19h; Costa Azul, das 7h às 21h; lojas da San Martin e Pau da Lima abrem das 8h às 16h; Brotas, das 8h às 14h; Cabula, das 7h às 18h; Guarajuba, das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: funciona das 8h às 14h

Mercantil Rodrigues: lojas da Calçada, Ogunjá e Pirajá funcionam das 7h às 18h. Já a de Lauro de Freitas abre das 7h às 19h.

Pão de Açúcar: abrirá das 12h às 21h

Sam's Club: abrirá das 8h às 18h

Todo Dia: abrirá das 7h às 18h

Walmart, Hiper Bompreço e Bompreço: das 7h às 22h

| Serviço |

Bancos: não funcionam

Correios: agências próprias e terceirizadas estarão fechadas

Metrô: funcionamento normal das 5h a meia noite

SAC: postos estarão fechados

Simm/Sine Bahia: não funcionam nesta quarta

Escolas públicas: as unidades escolares não funcionarão.

