Veja o que funciona em Salvador durante o feriado de 12 de outubro

Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira, 12, alguns serviços públicos não irão funcionar na data, como as unidades do SAC. Supermercados e shoppings, na sua maioria, irão atender ao público normalmente. Confira os demais estabelecimentos e seus horários de atendimento.

| Shoppings |

Shopping da Bahia: As lojas funcionam das 13h às 21h. A área de alimentação, das 12h às 21h; cinema, a partir das 10h (veja programação do UCI Orient no Cineinsite).O Planeta Criança e Playland atendem das 12h às 21h. O Bodytech, por sua vez, das 9h às 14h.

Center Lapa: As Lojas Americanas, Atacadão dos Remédios e a D+ Doces funcionarão das 10h às 18h. Já a praça de alimentação estará aberta das 12h às 20h. As demais lojas estarão fechadas. Na sexta-feira, 13, o funcionamento será horário normal, das 9h às 21h.

Salvador Norte Shopping: Abre as 9h e encerra as atividades às 21h. Algumas lojas abrem logo início do expediente e outras a partir das 12h (ver lista no site). As salas de cinema funcionam normalmente (programação do Cinépolis no Cineinsite).

Shopping Barra: As lojas funcionam das 13h às 21h; a área de alimentação, das 12 às 21h; o espaço Barra Gourmet, das 12 às 23h. O cinema também abre normalmente (veja programação do UCI Orient no Cineinsite).

Shopping Cajazeiras: As lojas funcionam, com horário opcional, das 13h às 21h. A área de alimentação abre normalmente das 12h às 21h. As salas de cinema, por sua vez, abrem a partir das 12h (programação do Cinesercla no Cineinsite).

Shopping Bela Vista: As lojas funcionam das 13h às 21h; a área de alimentação e espaços de lazer, das 12h às 21h; e a academia Alpha Fitness, das 9h às 13h. As salas de cinema abrem normalmente (programação do Cinépolis no Cineinsite).

Shopping Paralela: As lojas funcionarão das 13h às 21h, com exceções das Lojas Americanas, Lebiscuit, PB Kids e as áreas de lazer, que abrirão mais cedo, das 9h às 21h. Já a área de alimentação funcionará das 12h às 21h. Os quiosques e operações de alimentação que estão fora da Praça de Alimentação têm funcionamento facultativo. O SAC estará fechado. Para conferir a programação e horários do cinema acesse UCI Oriente Shopping Paralela.

Shopping Piedade: Funcionam as Lojas Americanas e a atração infantil ECO Kids, ambas no piso L2, das 9h às 16h.

Shopping Itaigara: Funciona apenas o Bompreço, das 7h às 18h.

Outlet Premium: Lojas abertas das 9h às 21h.

Shopping Paseo: Lojas e serviços com funcionamento opcional das 13h às 19h. Já a área de alimentação, também com funcionamento opcional, funciona a partir das 12h. As salas de cinema seguem com os horários normais (programação do Saladearte no Cineinsite).

*****

| Supermercados e lojas |

Perine: As unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama abrem das 6h30 às 20h; já a da Pituba, das 6h às 22h; os quiosques e lojas localizados nos shoppings, funcionam de acordo com o horário dos centros comerciais.

Pão de Açúcar (no Shopping da Bahia): A unidade vai funcionar das 9h às 21h.

GBarbosa: As lojas funcionam em esquema especial: Iguatemi, das 7h às 19h; Costa Azul, das 7h às 21h; San Martins, das 8h às 16h; Brotas, das 8h às 14h; Pau da Lima, 8h às 18h; Cabula, das 7h às 18h; Horto Bela Vista, de acordo com o funcionamento do shopping; Lauro de Freitas, das 7h às 20h; e em Guarajuba, das 8h às 21h.

Maxxi Atacado: Funciona das 7h e 18h.

Todo Dia: Funciona das 7h e 14h.

Sam's Club: Funciona das 8h as 18h.

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart: Funcionam das 7h e 22h.

Hiper Bompreço (no Salvador Norte Shopping): Funciona das 8h às 21h.

Bompreço (no Shopping Itaigara): Funciona das 7h às 18h.

Atakadão Atakarejo: Funcionam as lojas do Iguatemi, das 7h 20h; Boca do Rio, das 7h 20h; Lauro de Freitas, das 7h às 21h; Calçada, das 7h às 14h; Caminho de Areia, das 7h às 20h; Cabula, das 7h às 20h; Piatã, 9h das 7h às 20h; Amaralina, das 7h às 20h; A única loja que estará fechada é a da Baixa do Fiscal.

Atacadão: As unidades da Rotula do Abacaxi, Cajazeiras, Lauro de Freitas e Camaçari funcionam em horário normal, das 7h 21h.

Mercantil Rodrigues: As lojas da Calçada, Ogunjá e Pirajá funcionam das 7h às 18h e de Lauro de Freitas, das 7h às 19h.

Ferreira Costa (avenida Paralela): Funciona das 8h às 20h30.

*****

| Serviço |

SalvadorCard: Funcionam os pontos de recarga de Pirajá e Mussurunga, das 6h às 18h. Os postos localizados nos shoppings também abrem, mas de acordo com horário de funcionamento de cada centro comercial. Demais informações podem ser consultados no site do SalvadorCard.

Comércio: As lojas abrem, contudo, com horários determinados por cada comerciante. Já as lojas localizadas em shoppings centers funcionam de acordo com o horário dos centros comerciais.

Hemoba: Os pontos de coleta de sague e de medula óssea não funcionam neste dia. Demais informações acesse o site do órgão.

Correios: Todas as agências estarão fechadas.

Repartições públicas municipais: O funcionamento dos serviços serão confirmados entre esta terça, 10, e quarta, 11.

Escolas estaduais e municipais: Não funcionam.

Bancos: não funcionam.

*****

| Telefones úteis |

Samu: 192

Corpo de Bombeiros: 193

Trânsito (em caso de acidente): 156

Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 197

Defesa Civil:199

Hemoba: (71) 3116-5664

Coelba: 0800-0710800

Embasa : 0800-555195

Transalvador: 156

Centro Antiveneno da Bahia: (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora): (71) 2201-6900

*****

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

*****

Lazer |

Zoológico: Funciona das 8h30 às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Das 14h às 18h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Funcionamento ainda não confirmado.

Mercado Modelo: Das 8h às 14h.

adblock ativo