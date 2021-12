Veja o que abre e o que fecha no dia das eleições

Em Salvador, uma série de serviços vão sofrer alterações no funcionamento por conta do primeiro turno das eleições municipais, que acontece neste domingo, 7, em todo o País. Os soteropolitanos devem ficar atentos aos estabelecimentos comerciais, espaços de lazer e outros serviços que abrem e fecham na capital baiana. Confira:



| Espaços de Lazer |



Zoológico - Funciona normalmente, das 8h às 17h.



Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - O museu funciona das 14h às 19h.



Museu de Arte da Bahia (MAB) - Abre normalmente das 14h às 19h.



Mercado Modelo - O estabelecimento não funciona neste domingo.



Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.



| Shopping |



Piedade - O empreendimento não abre neste domingo.



Barra - A Praça de Alimentação funciona normalmente das 12h às 20h. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e as lojas do centro de compras não abrem. Já o cinema mantém a programação normal



Shopping Paseo - As lojas do Shopping Paseo têm funcionamento das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona a partir das 12h.



Iguatemi - O empreendimento não informou o horário de funcionamento.



Salvador Shopping - A área de lazer do centro de compras funciona das 11h às 22h. Já a praça de alimentação e as Lojas Americanas funcionam das 12h às 21h. Os clientes que desejam fazer compras no supermercado Bompreço podem realizá-las das 8h às 21h. Demais lojas e quiosques do empreendimento estarão fechados.



Salvador Norte - A área de lazer funciona das 11h às 22h. A praça de alimentação abre normalmente das 12h às 21h. Já as lojas e quiosques do centro de compras estarão fechados.



Bela Vista - O shopping funciona em horário diferenciado. A praça de alimentação e áreas de lazer abrem das 12h às 21h; as lojas não abrem.



Center Lapa - As lojas estarão fechadas. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 20h. O cinema funciona com a programação normal;

Paralela - A praça de alimentação e a programação infantil 'O Mundo Mágico das Mil e Uma Noites' do Shopping Paralela funcionarão das 12h às 20h. As lojas estarão fechadas e o cinema funcionará normalmente.

Shopping Itaigara - O empreendimento estará fechado neste domingo.

Pituba Parque Center - O empreendimento não abre no dia das eleições.



Aeroclube - Algumas lojas do centro de compras abrem das 14h às 20h. As Lojas Americanas abrem das 9h às 19h.





| Supermercados |

Atacadão - Todas as unidades do hipermercado funcionam das 7h às 13h.

Atakadão Atakarejo - As lojas funcionam em horário diferenciado. As lojas do Iguatemi e Caminho de Araia abrem das 7h às 18h. Já a loja da Estrada do Coco funciona das 6h às 22h. A loja da Calçada abre das 7h às 18h.

Bompreço - Lojas Hiper Bompreço e Bompreço terão funcionamento normal neste domingo.



Extra - Todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam das 7h às 0h, já o da Avenida Paralela, funciona 24h.



GBarbosa - A loja do Ogunjá abre das 7h às 13h. Já a unidade localizada na Fazenda Grande do Retiro funciona das 8h às 13h. A loja do Engenho Velho de Brotas funciona das 7h às 18h. Já as unidades Hiper Costa Azul, Iguatemi, San Martin e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 21h, respectivamente.



Makro - A loja de Pirajá abre das 7 às 14h e a do Iguatemi das 7h30 às 13h.



Sams Club - a loja funciona em horário especial no domingo, das 8h às 18h.



Perini - A delicatessen funciona normalmente das 6h às 22h. As unidades do Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Paralela e Iguatemi estarão abertas de acordo com os horários de funcionamento de cada estabelecimento.





| Serviços |



Estado - Os postos do SAC não abrem neste domingo. Os demais órgãos estaduais também não funcionam.



Comércio - O comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.



Correios - As agências não abrem, com exceção da unidade do Aeroporto, que funciona das 8 às 12 horas; com excessão da agência do Aeroporto, que funcionará das 8h às 12h (regime de plantão). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente, das 8h às 22h. Para solicitar serviços ou pedir informações, os telefones são: 3003 0100 (capitais) e 0800 725 7282 (interior).



Bancos - As agências não abrem aos domingos. O cidadão pode recorrer aos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos, internet banking ou mobile banking (via celular).

Hemoba - os postos serão fechados neste domingo, 7, e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 8.

Simm - Os postos não funcionam aos domingos.



Sine Bahia - O serviço de mão de obra não funciona aos domingos.

