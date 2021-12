Veja o que abre e o que fecha durante o feriado de Finados

No próximo domingo, 2, é celebrado o Dia de Finados, data em que os familiares e amigos vão aos cemitérios homenagear os mortos. Mesmo sendo no domingo, alguns shoppings e estabelecimentos comerciais mantêm seu funcionamento normal.

Confira o que abre e fecha:



Lazer:



Zoológico - Funciona das 8h30 às 17h;

Mercado Modelo - Funciona das 9h às 14h. Os restaurantes funcionam até as 16h;

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Funciona das 14h às 19h;

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Funciona das 14h às 19h;



Shopping:

Barra - Funciona das 13h às 21h e apraça de alimentação funcionará a partir das 12h. Os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da Expansão, no 1º Piso, ficarão abertos das 12h às 23h e os cinemas, localizados no 4º Piso Expansão, manterão sua programação normal.

Salvador Shopping - Funciona das 12h às 21h;

Center Lapa - Funciona das 12h às 20h a praça de alimentação e o cinema. Já o salão de beleza Glam e as Lojas Americanas funcionam das 12h às 18h. As demais lojas estarão fechadas;

Piedade - Não funciona;

Itaigara - Não funciona;

Iguatemi - Abre normalmente as praças de alimentação e áreas de lazer (Playland e Planeta Criança), das 12h às 21h. As lojas estarão funcionando normalmente a partir das 13h até as 21h. Já o Multiplex abre às 13h.

Shopping Paralela - Lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 12h às 20h. Abrem às 13h30 o espaço Brinkid's (L1), Super Kart e Mini Kart (G2).

Salvador Norte - Funciona das 12 às 21 horas;

Paseo - Funciona a praça de alimentação, das 12h às 20h. O cinema funciona em horário normal. Já as lojas funcionam em caráter opcional;

Bela Vista - Áreas de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h e as lojas e quisoques das 13h às 21h. O SAC estará fechado.

Pituba Parquer Center - Não funciona;

>> Confira o horário do Cineinsite



Supermercado:



Bompreço - Não divulgou;

Extra - Abrem normalmente as lojas da avenida Paralela, Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama;

GBarbosa - As unidades abrem em horários diferentes: Costa Azul das 7h às 21h, San Martin e Hiper Brotas das 7h às 18h, Lauro de Freitas das 7h às 20h, Pirajá das 7h às 13h, Acupe de Brotas das 7h às 18h e o Cabula das 7h às 20h;

Makro - Funciona das 8h às 14h;

Atacadão - Funciona normalmente das 7h às 14h;

Mercantil Rodrigues - Funciona das 7h às 14h a loja da Calçada; a de Lauro de Freitas funciona das 7h às 17h. A loja de Pirajá não funciona.

Atakadão Atacarejo - Não divulgou;

Serviço:

Correios - Não divulgou.

adblock ativo