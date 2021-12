Veja o que abre e fecha nos feriados de fim de ano

Nos dias 24 e 25 de dezembro se comemora o Natal e do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o Ano Novo. Devido a essas festas de fim de ano, alguns estabelecimentos públicos e privados têm alterações em seu funcionamento.

Confira o que abre e fecha:

| Lazer |

Zoológico: Funciona normalmente na quinta-feira, 24, e na sexta-feira, 25.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Não funciona na quinta-feira, 24 e sexta-feira, 25.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Não funciona na quinta-feira, 24 e sexta-feira, 25.

Mercado Modelo: Funciona normalmente na quinta-feira, 24, e na sexta-feira, 25, não funciona.

| Shoppings |

Shopping Center Lapa: Nos dias 24 e 31, das 9h às 17h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping Barra: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping Bela Vista: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping Paralela: Nos dias 24 e 31, funciona das 8h às 18h, no dia 25 estará fechado, e no dia 1º funciona a praça de alimentação de 12h às 21h.

Shopping Piedade: Nos dias 24 e 31 funciona normalmente, das 9h às 21h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping Yemanjá Trade: Não divulgou.

Shopping Itaigara: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 17h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping Paseo Itaigara: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Shopping da Bahia: Funciona na quarta-feira, 23, a partir das 9h e fecha na quinta-feira, 24, às 18h. No dia 30 funciona a partir das 9h e fecha na quinta-feira, 31, às 18h. Nos dias 25 e 1º a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

Salvador Shopping: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18h, e nos dias 25 e 1º a praça de alimentação, os restaurantes, game station e o espaço gourmet abrem das 12h às 21h. as lojas, quiosques estarão fechados.

Salvador Norte Shopping: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18 horas, e nos dias 25 e 1º apenas o game station, e a praça de alimentação abrem das 12h às 21h.

Shopping Cazajeiras: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 17h, e nos dias 2 e 1º não funciona.

Outlet Premium: Nos dias 24 e 31 funciona das 9h às 18h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

| Cinema |

Shoppig da Bahia (UCI Orient): cinena funciona das 13h às 00h30.

Salvador Shopping (Cinemark): cinema funciona das 13 às 22h.

>>>>Confira a programação do cinemas no Cineinsite





| Supermercados |

Extra: Nos dias 24 e 31, funciona até às 19h, e nos dias 25 e 1º, não funciona.

Hiperideal: Não divulgou.

Bompreço e Hiper Bompreço: Nos dias 24 e 31, funciona até as 20h, e nos dias 25 e 1º, não funciona.

Sam´s Club: Não divulgou.

Maxxi Atacado: Não divulgou.

TodoDia: Não divulgou.

Mercantil Rodrigues: Não divulgou.

GBarbosa: Nos dias 24 e 31, as lojas Costa Azul, Iguatemi, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Guarajuba funcionam das 6h30 às 18h, San Martin, Cabula, Engenho Velho de Brotas e Pirajá funcionam das 7h30 às 18h. Nos dias 25 e 1º, não funciona.

Atacadão: Nos dias 24 e 31, funciona das 7h às 17h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Atacadão Atakarejo: Funciona nos dias 24 e 31, as lojas do Iguatemi das 7h às 19h, Estrada do Côco, Caminho de Areia, Cabula e Piatã, das 7h às 20h, Calçada das 7h às 18h, e Baixa do Fiscal das 7h às 16h. Nos dias 25 e 1º, não funciona.

Makro: Nos dias 24 e 31 funciona das 7h às 17h, e nos dias 25 e 1º, não funciona.

Cesta do Povo: Nos dias 24 e 31 funciona das 7h às 15h, e nos dias 25 e 1º, não funciona.

| Serviços |



Simm: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

SineBahia: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Salvador Card: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Bancos: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

SAC: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Comércio: Nos dias 24 e 31 funciona até às 17h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Escolas estaduais: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Repartições públicas municipais: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Repartições públicas estaduais: Nos dias 24, 25, 31 e 1º não funciona.

Hemoba: Nos dias 24 e 31 funciona das 7h30 às 12h, e nos dias 25 e 1º não funciona.

Correios: Nos dias 24 e 31 funciona até às 12h, nos dias 25 e 1º não funciona.

Detran-Ba: Não divulgou.

adblock ativo