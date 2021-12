Veja o que abre e fecha no segundo turno das eleições

O segundo turno das eleições 2012, realizado em todo o Brasil no próximo domingo, 28, coincide com o Dia do Servidor Público. Por ambos os motivos, diversos serviços terão os horários de funcionamento alterados no dia do pleito. Confira os estabelecimentos comerciais e espaços de lazer que abrem e fecham na capital baiana. Confira:

| Espaços de Lazer |

Zoológico - Funciona normalmente, das 8h às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Por ser Dia do Servidor Público, o museu não abre no dia do pleito

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Por ser Dia do Servidor Público, o museu não abre no dia do pleito.

Mercado Modelo - O horário de funcionamento ainda não foi informado

Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.



| Shopping |

Piedade - O empreendimento não abre neste domingo.

Barra - O empreendimento funcionará normalmente. As lojas estarão abertas das 14h às 20h, sendo que a Praça de Alimentação funcionará a partir das 12h e os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no Piso L1, ficarão abertos até às 23h.

Shopping Paseo - As lojas do Shopping Paseo têm funcionamento das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona a partir das 12h.

Iguatemi - O empreendimento funcionará em horário diferenciado. As lojas irão abrir a partir das 14h e fecharão às 20h. Já as áreas de lazer (Playland e Multiplex) e praças de alimentação irão funcionar em horário normal.

Salvador Shopping - As lojas e quiosques funcionarão das 14h às 21h; as áreas de lazer funcionarão das 11h às 22h; a praça de alimentação ficará aberta das 12h às 21h; o Bompreço funcionará das 8h às 21h; e as Lojas Americanas das 12h às 21h

Salvador Norte - A área de lazer funciona das 11h às 22h. A praça de alimentação abre normalmente das 12h às 21h. Já as lojas e quiosques das 14h às 21h.

Bela Vista - O shopping funciona em horário diferenciado. A praça de alimentação abre das 12h às 21h. As lojas e áreas de lazer ficarão abertas das 14h às 20h

Center Lapa - As lojas estarão fechadas. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 20h

Paralela - As lojas funcionarão das 14h às 20h, e a Praça de Alimentação das 12h às 20h. O Aerokart Indoor abrirá das 10h às 22h, a Exposição Internacional de Filhotes e o Paintball, das 12h às 22h

Shopping Itaigara - O empreendimento estará fechado neste domingo

Aeroclube - Algumas lojas abrem as lojas, sob decisão opcional, das 14h às 20h; já as Lojas Americanas funcionam das 9h às 19h



| Supermercados |

Atacadão - Todas as unidades do hipermercado funcionam das 7h às 13h

Le Biscuit - As lojas do SSA Shopping e do SSA Norte Shopping funcionam das 12h às 21h; as Lojas dos Shoppings Iguatemi, Paralela e Bela Vista estarão abertas das 14h às 20h; as lojas de rua (Bonocô e Mouraria /R. Paraíso) estarão fechadas, com exceção da Outlet (São Cristovão), que funciona das 9h às 15h

Bompreço - As lojas Hiper Bompreço e Bompreço terão funcionamento normal neste domingo

Extra - Todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra Paralela funciona durante 24h; o Extra Rótula do Abacaxi fica aberto das 7h às 0h; e o Extra Vasco da Gama abre das 07h às 0h

GBarbosa - As lojas do Iguatemi, Costa Azul e San Martin funcionam das 7h às 21h; o supermercado de Fazenda Grande do Retiro funciona das 7h às 13h; a loja do Ogunjá funciona das 7h às 14h

Makro - A loja de Pirajá abre das 7h às 13h e a do Iguatemi das 7h30 às 13h

Sams Club - A loja funciona em horário especial no domingo, das 8h às 18h

Perini - As delicatessens funcionam normalmente das 6h às 22h. As unidades do Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Paralela e Iguatemi estarão abertas de acordo com os horários de funcionamento de cada estabelecimento

| Serviços |

Estado - Os postos do SAC não abrem neste domingo. Os demais órgãos estaduais também não funcionam

Comércio - O comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial

Correios - As agências não abrem, com exceção da unidade do Aeroporto, que funciona das 8 às 12 horas; com excessão da agência do Aeroporto, que funcionará das 8h às 12h (regime de plantão). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente, das 8h às 22h. Para solicitar serviços ou pedir informações, os telefones são: 3003 0100 (capitais) e 0800 725 7282 (interior)

Bancos - As agências não abrem aos domingos. O cidadão pode recorrer aos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos, internet banking ou mobile banking (via celular)

Simm - Os postos não funcionam aos domingos

Sine Bahia - O serviço de mão de obra não funciona aos domingos

