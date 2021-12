Veja o que abre e fecha no Natal em Salvador

Alguns estabelecimentos têm mudança no horário de funcionamento por causa do feriadão de Natal, comemorado nesta terça-feira, 25. Data em que, segundo a Igreja Católica, é celebrado o nascimento de Cristo.

Por conta dos festejos, o comércio em Salvador entra em regime de plantão para atender aqueles que ainda não fizeram as compras de fim de ano. O Shopping Iguatemi, por exemplo, abre às 9h do domingo, 23, e fecha às 17h da segunda-feira, 24.

O Atakadão Atakarejo do Iguatemi e Estrada do Coco também funciona em regime de plantão. As unidades do supermercado abrem nesta sexta-feira, 21, às 7h, e fecha no dia 24, às 20h. Alguns serviços, porém, serão fechados no dia 25. Em Salvador, os bancos, supermercados e todos os museus da cidade ficam fechados, assim como a maioria dos shoppings centers.

Veja os horários dos serviços durante o feriado:

|Cultura e Lazer|

Zoológico - Não abre no dia 24 devido a manutenção que acontece sempre às segundas-feiras. Na terça-feira, 25, funciona normalmente, das 8h30 às 17h.



Museus - Por conta dos festejos de final de ano, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Museu de Arte da Bahia (MAB), Museu Tempostal, Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica e o Solar Ferrão terão suas atividades suspensas nos dias 24 e 25.

Parques - Os Parques Municipais abrem normalmente nos horários habituais. O Parque de Pituaçu pode ser visitado das 8h às 18h, do dia 25. Já o Parque de Abaeté funciona 24h por dia.



Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.



| Shopping |



Piedade - As lojas e a praça de alimentação abrem na segunda-feira, 24, das 9h às 18h. Na terça-feira, 25, o empreendimento fecha as portas.

Barra - Na véspera do Natal, dia 24, as lojas e praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro, o Barra fecha as portas

Shopping Paseo - O funcionamento do Shopping Paseo foi modificado por conta dos festejos de Natal. Na segunda-feira, 24, o centro de compras funciona das 9h às 18h. Na terça-feira, 25, as lojas e serviços não abrem. Apenas a praça de alimentação funciona a partir das 12h.

Iguatemi - O shopping abre às 9h do domingo, 23, e fecha as 17h da segunda-feira, 24.

Salvador Shopping - O Salvador Shopping funciona em horário diferenciado. No dia 24, as lojas, quiosques, praça de alimentação e cinema funcionam das 9h às 19h. No dia 25, apenas o Game Station e Cinemark funcionam, das 12h às 21h . A praça de alimentação, o Boulevard dos Restaurantes e o Espaço Gourmet funcionam em horários independentes. Lojas, quiosques e Bompreço estarão fechados.

Salvador Norte - O centro de compras funciona no dia 24, das 9h às 18h. Na terça-feira, 25, o empreendimento abre das 9h às 21h apenas para a praça de alimentação e cinema. O Game Station funciona das 12h às 21 horas. O supermercado Bompreço, as lojas e quiosques, assim como os bancos Itaú e Caixa Econômica Federal mantêm as portas fechadas.

Bela Vista - A praça de alimentação e áreas de lazer (cinema, Game Station e patinação) funcionam das 9 às 18 horas do dia 24. No dia 25, apenas os cinemas abrem;

Center Lapa - Na segunda-feira, 24, as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 9h às 18h. O empreendimento fecha as portas na terça-feira, 25.

Paralela - Na segunda-feira, 24, o empreendimento abre das 9h às 18h. No dia de Natal, 25, as Lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação tem funcionamento opcional, das 12h às 20h.

Shopping Itaigara - As lojas e a praça de alimentação abrem na segunda-feira, 24, das 9h às 18h. Na terça-feira, 25, o empreendimento fecha as portas.

Pituba Parque Center - Na segunda-feira, 24, as lojas e consultórios do empreendimento abrem das 9h às 16h. Já na Terça-feira, 25, o Pituba Parque Center fecha as portas.

|Lojas e Supermercados |

Atakadão Atakarejo - As lojas funcionam em horário diferenciado. Apenas as unidades do Iguatemi e Estrada do Coco funcionam em regime de plantão. Abrem nesta sexta-feira, 21, às 7h, e fecha no dia 24, às 20h. No dia 24, as unidades do Caminho de Areia e da Calçada abrem das 7h às 20h. Já a loja da Baixa do fiscal abre das 7h às 18h. No dia 25, todas as unidades do atakadão atakarejo fecham as portas.

Bompreço - As unidades do Hiper Bompreço, Bompreço e TodoDia funcionam até às 20h do dia 24. No dia 25, a rede não abre.

Extra - O Extra da Vasco da Gama, Rótula do Abacaxi e Avenida Paralela funciona das 7h às 19h. No dia 25, as unidades não abrem.

Le Biscuit - Na segunda-feira, 24, as lojas funcionam em horários variados de acordo com sua localização. Le Biscuit Shopping Bela Vista abre das 9h às 18h. Le Biscuit Outlet: das 8h às 17h. Le Biscuit Salvador Norte Shopping: das 9h às 18h. Salvador Shopping das 9h às 19h. Le Biscuit Bonocô funciona das 8h30 às 17h. Le Biscuit Shopping Iguatemi abre das 9h do dia 23, até às 17h do dia 24. Le Biscuit Shopping Paralela abre das 9h às 18h. Le Biscuit Mouraria (Paraíso)e Le Biscuit Comércio não abrem. Na Terça-feira, 25, todas as lojas da Le Biscuit estarão fechadas.

Makro - No dia 24, a loja de Pirajá abre das 7 às 17h. A unidade do Iguatemi abre das 7h às 18h. Ambas as lojas fecham as portas na terça-feira, 25.



G Barbosa - As unidades localizadas nas regiões do Iguatemi, Costa Azul, Hiper San Martin, Fazenda Grande, Brotas, Lauro de Freitas, Ogunjá, Pirajá e Cabula funcionam na segunda-feira, 24, das 6h30 às 18h. No mesmo dia, a loja de Guarajuba abre das 7h às 18h. Na terça-feira, 25, todas as unidades não abrem.

| Serviços |

Bancos - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que na segunda-feira, 24, seguindo a resolução Nº 2.932, os bancos podem estabelecer horários especiais, desde que garantam ao público um atendimento mínimo de duas horas. Em Salvador, os bancos funcionam das 8h às 10h (seguindo horário local). Na terça-feira, 25, o atendimento bancário é suspenso em função do feriado de Natal. A população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados). As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencerem nessa data podem ser pagos no próximo dia útil quarta-feira, 26, sem a incidência de multa. Os tributos, normalmente, já estão com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais). Na quarta, o expediente será normal em todas as agências bancárias.

Saúde - Hospitais, prontos-socorros e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionam ininterruptamente. As clínicas médicas particulares abrem de acordo com a decisão da direção de cada unidade.

Estado - Os órgãos estaduais não funcionam no dia 25.

Escolas e creches - As escolas municipais, centros municipais de educação infantil, assim com creches, colégios estaduais e colégios particulares paralisam as atividades durante o natal.

Comércio - O comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Simm - Não funciona na segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25. Na quarta-feira, 26, todas os postos abrem normalmente.



Sinebahia - Não abre na segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25. Na quarta-feira, 26, o serviço de mão de obra retoma as atividades.



Salvador Card - Os postos não abrem no feriado de Natal.

