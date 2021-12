Veja o que abre e fecha no feriado do Dia dos Comerciários

Nesta segunda-feira, 20, comemora-se o Dia dos Comerciários. Na data dedicada aos trabalhadores do setor, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado na capital baiana. Veja o que funcionará na cidade:

| Lazer |

Zoológico: vai funcionar das 8h30 às 17h. Entrada gratuita.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funciona às segundas-feiras

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funciona às segundas-feiras.

Palacete das Artes: não funciona às segundas-feiras

Mercado Modelo: funciona das 9h às 14h.

| Shoppings |

Pituba Parque Center: não vai funcionar.

Shopping Piedade: vai estar fechado.

Shopping Yemanjá Trade: não foi divulgado.

Shopping Itaigara: as lojas não funcionam. A praça de alimentação e agências bancárias funcionam das 10h às 17h.

Shopping Paseo: vai estar fechado. Praça de alimentação e outros serviços que funcionarem vai ser opcional das 12h às 20h.

Shopping Iguatemi: as lojas vão estar fechadas. As praças de alimentação e áreas de lazer (Playland e Planeta Criança) funcionam das 12h às 21h. O Multiplex abre às 10h.

Shopping Salvador: as lojas vão estar fechadas. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h, já as áreas de lazer funcionam das 11h às 22h. Os bancos e o Correio funcionam em horário normal.

Shopping Salvador Norte: as lojas vão estar fechadas. A praça, os cafés e os quiosques deste segmento vão estar abertos, das 12h às 21h. Já o lazer funciona das 11h às 21h.

Shopping Bela Vista: todas as lojas vão estar fechadas. A praça de alimentação e as opções de lazer (cinema, kart, boliche e Game Station) funcionam das 12 às 21 horas e a Farmácia Santana, das 13h às 21h.

Shopping Center Lapa: as lojas vão estar fechadas. A praça de alimentação vai estar aberta das 11h às 20h.

Shopping Paralela: as lojas vão estar fechadas. A praça de alimentação e lazer infantil funcionam das 12h às 20h. Kart e mini kart funcionam a partir das 13h30.

Shopping Barra: as lojas vão estar fechadas, mas a praça de alimentação e a área de lazer funcionam das 12h às 21h. Os restaurantes do Barra Gourmet vão funcionar normalmente das 12 às 23h.

| Supermercado |

Extra: todas as lojas vão estar fechadas.

GBarbosa: as lojas vão estar fechadas.

Hiperideal: todas as lojas vão estar fechadas.

Makro: as lojas vão estar fechadas.

BomPreço e Hiper BomPreço: todas as lojas vão estar fechadas.

Sam's Club: a loja vai estar fechada.

Atakarejo: todas as lojas vão estar fechadas.

| Serviço |

Simm: os postos abrem normalmente, das 8h às 17h.

SineBahia: os postos abrem normalmente, das 7h às 17h.

Salvador Card: funciona normalmente, das 7h às 20h.

SAC: os postos dos shoppings e dos bairros da Liberdade, Pernambués, Pau da Lima, Periperi e em Lauro de Freitas vão estar fechados. Já os postos do Comércio, Cajazeiras e Camaçari vão funcionar normalmente, das 8h às 18h.

Correios: as agências do Cabula, Brotas, Shopping Paralela e do Shopping Iguatemi (agências franquiadas e Sumaré) não vão funcionar. As demais agências funcionam em horário normal.

Repartições públicas municipais: funcionam em horário normal, das 8h às 17h.

Repartições públicas estaduais: não foi divulgado.

Comércio: não vai abrir.

Bancos: vão funcionar das 10h às 16h.

Hemoba: funciona em horário normal, das 7h30 às 18h30.

Escolas públicas: funcionam em horário normal.

