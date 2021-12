Veja o que abre e fecha no Dia de Senhor do Bonfim

Nesta quinta-feira, 17 de janeiro, os soteropolitanos comemoram o Dia de Senhor do Bonfim, o padroeiro do estado da Bahia. Com o festejo, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona:



| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): na quinta-feira estará fechado. Volta a abrir na sexta-feira, das 13h às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona normalmente das 13h às 19h.

Mercado Modelo: os boxes estarão fechados, mas os bares e restaurantes ficam abertos das 8h às 18h.



| Shoppings |



Shopping Bela Vista: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Pituba Parque Center: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 19h.

Shopping Paseo: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 21h. O cinema funciona com sessões das 14h20 às 20h30.

Shopping Iguatemi: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h. O cinema funciona com sessões das 13h às 22h30.

Shopping Paralela: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h. O cinema funciona com sessões das 9h a 0h.

Shopping Center Lapa: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 21h. O cinema funciona com sessões das 9h às 22h.

Shopping Salvador: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Barra: lojas, praça de alimentação e cinema funcionam normalmente das 9h às 22h.

Shopping Piedade: as lojas e a praça de alimentação abrem em horário especial das 9h às 19h.

Shopping Itaigara: as lojas e praça de alimentação abrem das 9h às 21h. O cinema funciona com sessões das 14h às 20h.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite



| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam das 7h até 0h e o da Avenida paralela, funciona 24h.

Hiperideal: todas as sete lojas funcionam em horário normal. As unidades da Barra, Graça, a EcoStella e Stella Maris e Itapuã abrem as 7h às 21h30. As demais lojam funcionam até às 22h.

Perini: as lojas funcionam normalmente. A unidade da Vasco da Gama das 6h30h às 22h, Pituba e Barra das 6h às 22h e a Graça das 6h às 22h, sendo que a doceria abre a partir das 7h e o espaço Sushi Perini das 11h. A boutique de carnes funciona das 7h às 20h.

Makro: As lojas funcionam normalmente. A loja do Iguatemi abre das 7h às 22h e a de Pirajá das 7h às 20h30.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal.

Sam's Club: a loja funciona normalmente, das 7h às 21h.

Atacadão: funciona normalmente, das 7h às 21h.

GBarsosa: não informado.

Atakadão Atakarejo: não informado.



| Serviço |

SAC: o posto do Comércio não funcionará, excepcionalmente, na quinta-feira (17), devido à lavagem do Senhor do Bonfim. O funcionamento volta ao normal a partir da sexta-feira (18). Mais informações no site do SAC (www.sac.ba.gov.br) ou pelo telefone 0800 071 5353.

Salvador Card: os postos Iguatemi, Comércio e Lapa funcionam normalmente, das 8h às 20h30.

Correios: as agências Central Salvador, Calçada e Mercado Modelo, localizadas próximas ao circuito da festa, não funcionarão. As demais agências terão funcionamento normal.

Repartições públicas municipais: funcionam em horário normal, de 8h às 18h. Somente o setor administrativo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não funciona na quinta-feira, por conta de funcionar no circuito da festa.

Repartições públicas estaduais: funcionam em horário normal, de 8h às 18h.

Bancos: vão funcionar em horário normal, das 10h às 16h, exceto as agências que ficar nos bairros que passa o cortejo em homenagem ao Dia de Senhor do Bonfim - Comércio, Calçada, Liberdade e nas proximidades da Igreja do Bonfim. Estas vão funcionar das 8h às 11h.

Hemoba: funciona em horário normal, das 7h30 às 18h30.

Comércio: o comércio varejista de rua nos bairros que passa o cortejo - Comércio, Calçada, Liberdade e nas proximidades da Igreja do Bonfim - teve ter o funcionamento suspenso, mas a decisão fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Simm: não informado.

SineBahia: não informado.

adblock ativo