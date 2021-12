Veja o que abre e fecha no dia da Proclamação da República

Neste feriado da Proclamação da República, o comércio funciona com horário diferenciado em alguns locais. Confira o que abre e fecha:

| Lazer |

Zoológico - Funcionará normalmente.

Mercado Modelo - Não divulgou.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Funciona normalmente.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Funciona das 14h às 18h.





| Shoppings |

Shopping Piedade - O Shopping estará fechado.

Shopping Itaigara - Não funciona.

Pituba Parque Center - Não funciona.

Shopping Paseo - Não divulgou.

Shopping da Bahia - Não divulgou.

Salvador Shopping - As lojas funcionam das 12h às 21h, a Praça de Alimentação das 12h às 21h, os restaurantes e as salas de cinema funcionam de 11h às 21h.

Shopping Salvador Norte - A Praça de Alimentação funciona das 12h às 21h e as lojas abrem das 13h às 21h.

Shopping Center Lapa - Todas as lojas estarão fechadas. Cinema e praça de alimentação funciona das 12h às 20h.

Shopping Barra - Funciona normalmente.

Shopping Bela Vista - As lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. As áreas de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h.

Shopping Paralela - Funcionará em horário normal até as 21h. Restaurantes, lanchonetes e mega lojas vão abrir a partir de 12h e os demais estabelecimentos, às 13h, incluindo as atrações de lazer, a roda gigante e outras atividades do Natal da Galinha Pintadinha, na praça de eventos.

Outlet Premium - Não divulgou.

>>>>Confira a programação do cinemas no Cineinsite



| Supermercados |

Extra - Lojas funcionarão normalmente. A unidade da Vasco da Gama abre às 7h e fecha à 0h. Já a da Rótula do Abacaxi abre às 7h e fecha às 22h. A loja do Extra na Avenida Paralela funciona 24h.

Hiperideal - Funciona normalmente.

Bompreço e Hiper Bompreço - Todas as lojas Bompreço e Hiper Bompreço funcionarão entre 7h e 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Sam´s Club - Irá funcionar normalmente, das 8h às 18h.

Maxxi Atacado - Funcionará das 7h às 18h.

TodoDia - As lojas abrem no feriado, entre 8h e 16h.

Mercantil Rodrigues - Funcionarão as unidades da Calçada e Ogunjá, das 7h às 14h; a de Pirajá está fechada.

GBarbosa - Funcionarão as unidades do Iguatemi, Lauro de Freitas e Pau da Lima - 7h às 19h; Costa Azul - 7h às 21h; San Martins - 8h às 16h; Engenho Velho de Brotas - 8h às 18h; Pirajá - 8h às 13h; Cabula - 7h às 18h; Horto Bela Vista - 12h às 21h; Guarajuba - 8h às 17h.

Atacadão - Funcionará das 7h às 18h.

Atacadão Atakarejo - Não divulgou.

Makro - Funcionam as unidades do Iguatemi, 7h30 às 15h e de Pirajá, 8h às 14h

Cesta do Povo - Não divulgou.

| Serviços |

Simm - Não funciona.

SineBahia - Não funciona.

Salvador Card - Não funciona.

Bancos - Fechados.

SAC - Todos os postos do SAC estarão fechados.

Comércio - Funciona normalmente.

Escolas estaduais - Não funciona.

Repartições públicas municipais - Não funciona.

Repartições públicas estaduais - Não funciona.

Hemoba - Não funciona.

Correios - Todas as agências próprias e terceirizadas não funcionam.

adblock ativo