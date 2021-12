Veja o que abre e fecha no 2º turno das eleições

Acontece neste domingo, 26, o segundo turno das eleições presidenciais. Por conta do pleito, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o dia de votação:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não divulgado.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funciona.

Mercado Modelo: Estará aberto das 9h às 14h.



| Shoppings |

Shopping Piedade: estará fechado.

Shopping Itaigara: estará fechado.

Shopping Paseo: as lojas fechadas. A praça de alimentação, serviços e cinema funcionam das 14h às 20h.

Shopping Iguatemi: as lojas estarão fechadas. As praças de alimentação e áreas de lazer (Playland e Planeta Criança) funcionam das 12h às 21h. Já o Multiplex abre às 13h, a academia Bodytech das 9h às 14h e o Restaurante Outback funciona normalmente, das 12h às 0h.

Shopping Salvador: a área de lazer opera das 11h às 21h. A praça de alimentação e a lojas Americanas funcionam das 12h às 21h. Os clientes que vão fazer compras no Bompreço podem realizá-las das 8h às 21h. Demais lojas e quiosques do empreendimento estarão fechados.

Shopping Salvador Norte: a área de lazer funciona das 11h às 21h. A praça de alimentação e a lojas Americanas operam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques de compras estarão fechados.

Shopping Center Lapa: as lojas estarão fechadas. Já a praça de alimentação e cinema funcionam das 12h às 20h.

Shopping Paralela: praça de alimentação e espaços de lazer funcionarão das 12h às 20h, ficando apenas as lojas fechadas. As demais atrações como Game Station (L2), Arena Paintball (G1) e espaço Brinkid's (L1) também funcionarão. Super Kart e Mini Kart (G2) abrem às 13h30. O cinema também vai abrir.

Shopping Barra: as lojas estarão fechadas. Abrem a praça de alimentação, das 12h às 21h, e o espao Barra Gourmet, das 12h às 23h. O cinema funciona normalmente.

Shopping Bela Vista: as áreas de lazer, de alimentação e o G Barbosa atendem normalmente das 12h às 21h. Já a farmácia Santana abre a partir das 13h e fecha no mesmo horário dos demais serviços, às 21h. As lojas, quiosques e o SAC estarão fechados.



Outlet Premium: Estará funcionando das 9h às 21h.

| Supermercado |

Extra: lojas da Avenida Paralela, Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama vão funcionar normalmente. Já as lojas da Paralela e Vasco ficam abertas das 7h às 0h, enquanto a da Rótula funciona das 7h às 22h.

G Barbosa: todas as lojas funcionam em horário normal. A do Costa Azul, das 7h às 21h; a San Martin, das 7h às 18h; a Hiper Brotas, das 7 às 18h; a de Pirajá, das 7h às 13h; a de Acupe de Brotas, das 7h às 18h; e a do Cabula, das 7h às 20h. Em Lauro de Freitas, a loja abre das 7h às 20h.

Hiperideal: as lojas da Barra e Graça abrem das 7h às 18h. Já em Itapuã e Stella Maris, o horário será das 7h às 20h. A loja da Pituba abre das 6h30 às 22h.

Makro: a loja do Iguatemi abre das 7h30 às 14h, e a de Pirajá das 8h às 14h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal.

Atakarejo: loja do Iguatemi funciona das 7h às 18h. Já a loja da Calçada funciona das 7h às 13h, e a do Caminho de Areia de 7h às 18h. A loja da Estrada do Coco abre das 7h às 22h,

