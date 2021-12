Veja o que abre e fecha neste sábado, feriado da Independência

Neste sábado, 7 de setembro, comemora-se a Independência do Brasil. Apesar de cair no final de semana, o feriado vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador. Confira abaixo:

| Lazer |

Zoológico: Funcionamento normal de 8h às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Fecha no sábado (feriado) e abre normal no domingo.

Museu da Misericórdia: Horário especial de feriado é de 12h às 17h.

Mercado do Rio Vermelho: Funcionamento facultativo. Praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

| Shoppings |

Shopping Center Lapa: Lojas e quiosques estarão fechadas. Praça de alimentação abre das 10h às 20h e as Lojas Americanas, Riachuelo, Marisa e Atacadão dos Remédios, das 10h às 18h. O cinema funciona normalmente das 12h às 20h. Confira a programação desta e de outras salas em Salvador e Camaçari no Cineinsite.

Shopping Piedade: Lojas Americanas e C&A abrirão, das 9h às 16h.

Shopping Itaigara: Lojas e serviços do Shopping Itaigara não funcionarão, já o supermercado Bompreço fica aberto das 7h até às 18h.

Shopping Cajazeiras: As lojas, o Play Kids e o cinema abrirão das 13h às 21h, e a praça de alimentação, das 12h às 21h.

Shopping Paseo: Lojas e serviços não funcionarão. Já a praça de alimentação é opcional. O cinema funciona conforme grade de programação.

Shopping Barra: Funcionam apenas as seguintes lojas: Lojas Americanas, Renner, Riachuelo, C&A, Tok&Stok, Centauro, Magazine Luiza, Zara, Camicado e Fast Shop, das 9 às 22h. As demais não abrem. Praça de Alimentação e Belo Rústico funcionam de 12h às 21h. Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma vão de12h às 23h.

Shopping da Bahia: Lojas fechadas, no entanto, as lojas âncoras abrem normalmente de 9h às 22h. Praça de alimentação e restaurantes funcionam de 12h às 21h. Cinema abre conforme programação e Playland / Planeta Criança, de 12h às 21h.

Shopping Bela Vista: Lojas e quiosques ficam fechados. Alimentação, áreas de lazer, lojas âncoras e farmácias funcionarão das 9h às 22h. O supermercado G. Barbosa estará aberto das 12h às 21h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes e os horários poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Paralela: Abre parcialmente. As lojas âncoras (Renner, Saraiva, Riachuelo, C&A, Centauro, Camicado, Le Biscuit, Casas Bahia e Fast Shop) estarão abertas das 9h às 22h. As demais lojas fecham. A praça de alimentação, os espaços de lazer, supermercados e as farmácias vão funcionar das 12h às 21h.

Salvador Shopping: Farmácias de manipulação e demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários ficam fechados. Bompreço abre das 8h às 22h e praça de alimentação e espaços de lazer, de 12h às 21h. Âncoras e megalojas (Americanas, Cultura, C&A, Leader, Le Biscuit, Marisa, Renner e Riachuelo e Saraiva) funcionam de 9h às 22h. Farmácias (Drogasil, Extrafarma, Globo, Pague Menos e São Paulo) abrem de 12h às 21h. Labchecap, Clínicas Clivale, SAC, bancos, Correios e Lotérica permanecem fechados.

Salvador Norte Shopping: Lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários permanecem fechados, já as lojas âncora e megalojas (Americanas, Casas Bahia, C&A, Centauro, Leader, Le Biscuit, Marisa, Renner e Riachuelo) abrem normalmente das 9h às 22h, assim como Farmácias (Drogasil, Drogarias Globo e Pague Menos). Praça de alimentação, áreas de lazer funcionam de 12h às 21h. Academia Smartfit abre das 8h às 18h e HiperBompreço, das 8h às 21h. Clínicas Clivale, Coelba Serviços e Agência Regional do Ministério do Trabalho permanecem fechados.

Outlet Premium: Mantém o funcionamento tradicional, das 9h às 21h.

| Supermercados |

Assaí: Horário de 7h às 22h permanece normal em todas as lojas – Calçada, Paripe, Golf Club, Lauro de Freitas e Camaçari.

Extra: Unidade da Paralela mantém funcionamento de 24h. Já as da Vasco e Rótula abrem das 7h às 22h.

Pão de Açúcar: Loja do Costa Azul abre de 7h às 22h.

Bompreço, Hiper Bompreço, Maxxi, Walmart, Todo Dia e Sam´s Club: Horários variam de acordo com a localização da loja. Clique aqui e confira a lista completa dos horários de todos os estabelecimentos de Salvador e interior do Estado (em arquivo PDF).

Mercantil Rodrigues: Estabelecimentos dos bairros da Calçada, Ogunjá e Pirajá, funcionam das 7h às 21h.

Ferreira Costa: Fecha no sábado, mas abre com horário estendido no domingo, 8, das 8h30 às 19h30.

GBarbosa: Os estabelecimentos dos bairros do Costa Azul e Iguatemi funcionam das 7h às 21h, Brotas das 7h30 às 20h e Pau da Lima das 7h30 às 20h30. As redes dos bairros de San Martin e Cabula abrem respectivamente das 8h às 21h e das 8h às 20h. Unidade do Horto Bela Vista segue horário de funcionamento do centro de compras.

Perini: As redes da Vasco da Gama, Graça, Pituba e Barra, funcionam das 6h30 às 21h. Já o Café Perini Costa Azul abre das 7h às 21h. Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Atakadão Atakarejo: Unidade da Baixa do Fiscal não abre. As de Lauro de Freitas, Cabula, Feira de Santana e Paripe funcionam das 7h às 22h, enquanto a da Calçada abre de 7h às 18h. Lojas do Iguatemi, Boca do Rio, Caminho de Areia, Piatã, Amaralina, Camaçari, Pernambués, São Cristóvão e Castelo Branco funcionam das 7h às 20h.

| Serviço |

Salvador Card: Posto SalvadorCard Lapa não funciona. As demais unidades seguem a programação normal de final de semana: Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga estarão abertas das 6h às 18h. O posto Shopping da Gente não funciona aos sábados e domingos. A operação dos postos terceirizados instalados em shoppings obedece à programação de cada centro comercial.

SAC: Todas as unidades da Rede SAC estarão fechadas.

