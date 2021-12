Veja o que abre e fecha na cidade no dia de N.Sra Aparecida

Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, neste sábado, 12, quando também é celebrado o Dia das Crianças, shoppings, supermercados e demais estabelecimentos comerciais ou áreas de lazer da capital baiana alteram seus horários de funcionamento.



Saiba o que funciona em Salvador

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Funcionamento de 14h às 19h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona das 14h às 19h.

Mercado Modelo: das 9h às 14h. Os restaurantes ficam abertos até as 16h.



| Shoppings |

Shopping Piedade: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 18h.

Shopping Yemanjá Trade: Ainda não foi divulgado.

Shopping Itaigara: 50% das lojas esterão abertas das 9h das 20h.

Shopping Paseo: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 21h. O Cine Vivo segue a programação divulgada pelo Circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi: as lojas, áreas de lazer (Playland e Planeta Criança) e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h. O cinema funciona com sessões das 13h às 22h30. O Multiplex abre às 10h e a academia Bodytech funciona das 9h às 20h. O Restaurante Outback funciona normalmente, das 12h às 23h30.

Shopping Salvador: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 21h.

Shopping Paralela: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Barra: lojas, praça de alimentação e cinema funcionam normalmente das 9h às 22h e e os restaurantes do Barra Gourmet (Tokai, Santo Pesce, Outback, Alfredíssimo, Doces Sonhos e Oliva), localizados na área da expansão, no 1º Piso, funcionarão das 12h até 01h.

Pituba Parque Center: Não vai abrir.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite



| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal, o Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam até 0h, já o da Avenida paralela, funciona 24h.

GBarsosa: todas as lojas funcionam em horário normal (Brotas Iguatemi - 7h às 22h; Costa Azul - 7h às 23h; San Martin - 7h às 22h; Fazenda Grande do Retiro - 7h30 às 20h30; Brotas - 7h às 21h; Lauro de Freitas - 7h às 22h; Pirajá - 7h às 20h; Acupe de Brotas - 7h às 21h; Cabula - 7h às 22h; Guarajuba - 7h às 22h; Horto - 8h às 22h)

Hiperideal: todas as sete lojas funcionam em horário normal (Pituba - 7h às 22h e demais das 17h às 20h00; Piatã - das 7h às 19h)

Perini: todas as lojas funcionam normalmente, das 6h30 às 22h (Barra, Graça, Pituba, das 6h às 22h e Vasco da Gama (Master), das 6h30 às 22h; Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Iguatemi e Paralela funcionarão de acordo com os horários dos respectivos shoppings).

Makro: As lojas funcionam normalmente. A loja do Iguatemi abre das 7h30 às 15h e a de Pirajá das 7h às 14h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal, exceto as lojas localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário do estabelecimento.

Sam's Club: Ainda não foi divulgado

Atakarejo: funcionam em horário normal, mas os atacados não funcionarão. Loja do Iguatemi, de 7h às 20h; Loja Calçada, de 7h às 18h; loja Caminho de Areia, de 7h às 20h; Loja Lauro de Freitas, de 7h às 21h; Loja Baixa do Fiscal ficará fechada.

Shopping Bela Vista: Todas as lojas, lazer e praça de alimentação estarão abertas das 9 às 22 horas. Os ônibus que fazem o percurso Shopping Bela Vista/ Rodoviária também não sofrerão alteração.

| Serviço |

Simm: Não abre.

SineBahia: Não abre.

SAC: Não funcionará.

Repartições públicas: Somente os serviços essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), postos de saúde e hospitais, etc.

Comércio: Ainda não foi divulgado.

Bancos: Não vão abrir.

Hemoba: Não funcionará.

Escolas públicas: Não terão aula.

Detran-BA: Não vai abrir.

