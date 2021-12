Veja o que abre e fecha em Salvador no feriado de Tiradentes

Os soteropolitanos terão o feriado desta quinta-feira, 21, Dia de Tiradentes, para curtir com a família e amigos as diversas opções de lazer que a cidade oferece. Porém, antes de sair de casa, vale ficar atento ao horário de funcionamento dos espaços culturais, centro comerciais e unidades de serviços que funcionarão em horário diferenciado. Confira alterações e o que abre e fecha:

I Cultura e LazerI

Zoológico - Localizado no bairro de Ondina, em Salvador, o zoológico funciona normalmente neste feriado de Tiradentes das 8h30 às 17h. A entrada é gratuita.

Museus - O Museu de Arte Moderna funciona normalmente das 13h às 18h. Já o Museu de Arte da Bahia abre das 14h às 18h.

Mercado Modelo - Com 263 lojas, incluindo, dois restaurantes e diversos mini-bares e mini-restaurantes, o Mercado Modelo funciona das 8h até 14h.

Parque - Considerado um dos principais locais de lazer da população de Salvador e região metropolitana, o Parque de Pituaçu abre das 8h às 18h.

| Shoppings |

Salvador Shopping - Lazer: 11h às 21h; Alimentação: 12h às 21h; Bompreço: 8h às 21h. As lojas Riachuelo, C&A, Renner, Leader, Etna, Livraria Cultura, Lojas Americanas e Casas Bahia: 9h às 21h; Demais lojas e quiosques: 13h às 21h; SAC, Bancos, Correios e Lotérica: fechados. Na sexta-feira, 22, o empreendimento volta a funcionar normalmente, das 9h às 22h.

Piedade - O Shopping Piedade não funciona nesta quinta. Nos dias decorrentes, 22 e 23 abril, o centro de compras funciona em horário normal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e sábado das 9h às 20h. O shopping não abre no domingo.

Barra - O Shopping Barra funciona em horários especiais. As lojas funcionam das 13h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação abre a partir das 12h. Já os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no 1º Piso, funcionam normalmente das 12h às 23h, bem como as salas de cinemas do UCI ORIENT Shopping Barra, localizadas no 4º Piso. Já o Restaurante Madero, no 4º Piso, abre em horário especial das 12h às 22h. No Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não haverá expediente.

Bahia - As lojas funcionam das 13h às 21h. O Multiplex abre a partir das 10h. A área de lazer (Playland) e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. A Bodytech abre às 9h e fecha às 14h.

Salvador Norte - Cinema, Game Station e Clube das Estrelinhas (Piso L2) funcionam das 12h às 21 horas; alimentação das 12h às 21h; Lojas Americanas, Riachuelo, C&A, Renner, Insinuante, Le Biscuit, Casas Bahia, Leader, Planeta Bebê e PBKids funcionam das 9h às 21h. As demais lojas e quiosques e a Feira de Livros, que foi prorrogada, abrem de 13h às 21 horas;

Bela Vista - O Shopping Bela Vista terá horário de funcionamento diferenciado. As lojas abrem das 13h às 21h. Já as áreas de alimentação e lazer, a Farmácia Santana, a Super Popular e o G-Barbosa funcionam das 12h às 21h, abrindo uma hora mais cedo que as lojas. O SAC estará fechado.

Center Lapa - As lojas do Shopping Center Lapa estarão fechadas, com exceção das Americanas, que funciona de 12h até 18h. Praça de Alimentação e Cinema abrem das 12h às 20h.

Shopping Itaigara - Fechado.

Shopping Paralela - Lojas, área de lazer e alimentação: das 12h às 21h. Nos dias 22, 23 e 24, o funcionamento é normal: sexta e sábado das 9h às 22h, e domingo das 12h às 21h.

Pituba Parque Center - Fechado





|Lojas e Supermercados |

GBarbosa

Iguatemi: 7h às 20h

Costa Azul: 7h às 21h

San Martin: 8h às 19h

Brotas: 8h às 18h

Lauro de Freitas: 7h às 21h

Pau da Lima: 7h às 20h

Cabula: 7h às 20h

Guarajuba: 7h30 às 21h

Shopping Bela Vista: horário do shopping.



Mercantil Rodrigues

Calçada - 7h às 18h

Feira de Santana - 7h às 18h

Juazeiro - 7h às 14h

Lauro de Freitas - 7h às 19h

Ogunjá - 7h às 14h

Pirajá - 7h às 14h

Bompreço - As lojas Bompreço e Hiper Bompreço funcionam normalmente, entre 7h e 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento. As lojas TodoDia ficam abertas entre 7h e 21h. Já o Sam´s Club funcionará entre 8h e 18h, enquanto as lojas Maxxi Atacado estarão abertas das 7h às 14h.

Extra - O Extra Hiper funcionam normalmente durante o feriado. As lojas da Vasco da Gama e Rótula abrem às 7h e fecham às 0h. A unidade da Paralela funciona 24 horas.

McDonald's - Os restaurantes do McDonald's abrem normalmente, das 7h às 6h. Já as lojas de shopping vão funcionar de acordo com o horário definido pelos estabelecimentos.

Casas Bahia - As lojas de Paripe, Cajazeiras e Lauro de Freitas abrem normalmente nesta quinta-feira. As lojas de shopping centers vão seguir o horário dos estabelecimentos. As demais estarão fechadas.

Ferreira Costa - Funciona das 9h às 19h.

Maxxi Atacado - Unidades abrem às 7h e fecham às 14h.

Perini - Funciona normalmente no feriado.

Rede Bompreço - unidades funcionam das 8h às 22h, exceto as que estão localizadas dentro de shoppings centers, que funcionam seguindo o horário dos centros de compras.

Sam´s Club - unidades funcionam das 8h às 18h.

TodoDia - unidades funcionam normalmente e abrem às 7h e fecham às 21h.

| Serviços |

Agências bancárias - Fecham nesta quinta-feira (25), mas os caixas eletrônicos permanecem funcionando normalmente.

Correios - Todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Metrô - Todas as estações do metrô estarão fechadas.

SAC - Todas as unidades de atendimento situadas na capital e interior do estado estarão fechadas na quinta-feira (21). Na sexta-feira (22), todas as unidades voltam a funcionar normalmente.

