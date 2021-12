Veja o que abre e fecha em Salvador no feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes, que acontece nesta terça-feira, 21, altera o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador. Confira abaixo a programação:

| Lazer |

Mercado Modelo - O mercado terá funcionamento das 9h às 14h, exceto os restaurantes Camafeu de Oxossi e Maria de São Pedro que funcionam das 9h às 16h.

Museu de Arte Moderna (MAM) - funciona normalmente, das 13h às 19h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - funciona normalmente, das 14h às 19h.

Zoológico - aberto das 8h30 às 17h

| Shoppings |

Shopping Piedade - As lojas e serviços do Shopping Piedade têm horário especial no feriado de Tiradentes. No sábado, 18, o funcionamento será normal, das 9h às 20h, já no domingo, 19, o centro comercial ficará fechado. Na segunda-feira, 20, o Shopping funcionará normalmente, das 9h às 21h e na terça-feira, 21, dia do feriado, o empreendimento não abre.

Shopping Itaigara - As lojas e serviços do Shopping Itaigara ficam fechados ao público na próxima terça-feira, 21, data do feriado de Tiradentes. No sábado e na segunda-feira, véspera do feriado, o funcionamento será normal, já no domingo o shopping fica fechado.

Pituba Parque Center - O shopping não funciona no feriado.



Shopping Paseo - O funcionamento da praça de alimentação fica a critério de cada estabelecimento, a partir das 12h, e as lojas, também com abertura opcional, funcionam das 14h às 20h.

Outlet Premium - O shopping funciona em horário normal, das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - As lojas funcionarão das 13h às 21h, exceto as âncoras, como Riachuelo, C&A, Renner, Marisa, Leader e Lojas Americanas, que estarão abertas a partir das 09h. O Multiplex funciona a partir das 10h. A área de lazer (Planeta Criança e Playland) e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. A academia Bodytech abre das 9h às 14h.

Salvador Shopping - As lojas âncoras funcionam das 9h às 21h, demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h. O lazer funciona das 11h às 21h. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 21h. Supermercado Bompreço funciona das 8h às 21h; SAC e Bancos, Correios e Lotérica estarão fechados.

Shopping Salvador Norte - As lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h e as lojas âncoras das 9h às 21h. As opções em lazer funcionam das 11h às 21h e a alimentação das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa - As lojas e quiosques estarão abertos das 12h às 18h, enquanto a praça de alimentação segue funcionando até as 20h. O cinema funcionará de acordo com o expediente do shopping.

Shopping Barra - O shopping funciona em horário especial, das 13h às 21h, sendo que a praça de alimentação abrirá uma hora mais cedo, às 12h. Já os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no 1º Piso, funcionarão normalmente, das 12h às 23h, bem como as salas de cinemas do UCI Orient Shopping Barra, localizadas no 4º Piso. No Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não haverá expediente na terça-feira.

Shopping Bela Vista - As lojas abrem das 13h às 21h. As áreas de lazer, praça de alimentação e o GBarbosa funcionam das 12h às 21h. Já as farmácias Santana e Super Popular abrem das 13h às 21h e das 12h às 21h, respectivamente.

Shopping Paralela - As lojas funcionam de 12h às 20h, sendo que o mercado Hiperideal abre às 7h. Os serviços de alimentação e lazer atendem de 12h às 21h.

>>>>Confira a programação do cinemas no Cineinsite

| Supermercados |

Extra - A loja da Avenida Vasco da Gama funciona das 7h à 0h; Rótula do Abacaxi das 7h às 22h; Paralela funcionará normalmente 24h.

Hiperideal - A loja do bairro Pituba funciona das 7h às 21h; Demais lojas funcionam das 7h às 19h.

Bompreço e Hiper Bompreço - As lojas irão funcionar normalmente, das 7h às 22h.

Sam´s Club - Funciona normalmente, das 7h às 22h.

Maxxi Atacado - Funcionará normalmente, das 7h às 22h.

TodoDia - Com funcionamento normal, das 7h às 22h

Mercantil Rodrigues - Todas as lojas Mercantil Rodrigues vão funcionar no feriado. Em Feira de Santana, os clientes poderão fazer suas compras de 7h às 14h. Já em Salvador, os horários serão Calçada e Ogunjá - 7h às 14h; Lauro de Freitas - 7h às 19h; Pirajá - 8h às 15.

GBarbosa - As lojas da rede de supermercados GBarbosa funcionarão nos seguintes horários: Hiper Iguatemi - 7h às 20h; Costa Azul - 7h às 21h; Hiper San Martin - 8h às 19h; Brotas - 8h às 14h; Lauro de Freitas - 7h às 21h; Pirajá - 7h às 14h; Cabula - 8h às 20h; Guarajuba - 7h30 às 21h; Pau da Lima - 7h às 20h; Horto Bela Vista - 12h às 21h (funcionamento do shopping).

Atacadão - O supermercado funciona das 7h às 18h.

| Serviços |

SAC - Quase todos os postos da Rede SAC da capital, interior e pontos cidadãos, vão funcionar normalmente na segunda, 20, com suspensão das atividades apenas na terça, 21, em função do feriado. As exceções são os postos SAC Servidor, em Salvador, o SAC Candeias e os Pontos Cidadãos dos municípios de Central, Cruz das Almas, Curaçá e Mucugê, que não funcionam na segunda, 20.

Sine Bahia - Em virtude do feriado de Tiradentes, as unidades do Sinebahia não funcionam na próxima terça-feira, 21. A Unidade Central em Salvador, localizada na Avenida ACM, também não funciona no dia, 20, já nas demais unidades da capital e nas instaladas em Jacobina e Santo Antônio de Jesus o atendimento será mantido normalmente na segunda-feira, 20.

Hemoba - não divulgou

Correios - não divulgou

adblock ativo