Veja o que abre e fecha em Salvador no feriado

Neste domingo, 12, é comemorado dia de Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil. Devido ao feriado, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): pinte no MAM até as 17h, a sala Rubem Valetim até 18h

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona das 14h às 19h.

Mercado Modelo: das 9h às 14h. Os restaurantes ficam abertos até as 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: fechado.

Shopping Itaigara: fechado.

Shopping Paseo: as lojas abriram das 14h as 20h (a critério de cada lojista). A praça de alimentação a partir das12h (também a critério de casa restaurante). O cinema funciona normalmente.

Shopping Iguatemi: as lojas funcionam das 13h às 21h. A praça de alimentação das 12h às 21h. Cinema a partir das 10h. Planeta Criança e Playland das 12h às 21h.

Shopping Salvador: funciona normalmente das 12h às 21h

Shopping Salvador Norte: o Lazer funcionará das 11h às 22 horas. A praça de alimentação, alguns cafés e quiosques deste segmento, estarão abertos das 12h às 21h. As lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h.

Shopping Center Lapa: lojas fechadas. Cinema e praça de alimentação funciona das 12h às 20h. As lojas Americanas abrem das 9h às 19h.

Shopping Paralela: opções de lazer abrem a partir das 9h; lojas e praça de alimentação abrem a partir de 12h.

Shopping Barra: praça de alimentação abre a partir das 12h, lojas das 13h às 21h.

Shopping Bela Vista: praça de alimentação a partir das 12h, lojas das 13h às 21h.

| Supermercado |

Extra: as lojas da Avenida Paralela, Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama vão funcionar normalmente. As lojas da Paralela e Vasco ficam abertas das 7h às 0h, enquanto a da Rótula funciona das 7h às 22h.

GBarbosa: todas as lojas funcionam em horário normal.

Hiperideal: funcionamento normal.

Makro: as lojas funcionam normalmente. A loja do Iguatemi abre das 7h às 22h e a de Pirajá das 7h às 21h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: as lojas funcionam normalmente.

Sam's Club: a loja funciona das 8h às 18h.

Atakarejo: loja do Iguatemi, de 7h às 18h, loja da estrada do Coco, de 7h às 21h, loja da Calçada, de 7h às 13h e loja Caminho de Areia, de 7h às 18h.

Atacadão: as três lojas, Lauro de Freitas, Barros Reis e Cajazeiras funcionam das 7h às 14h.

| Serviço |

Comércio: o funcionamento fica a critério do lojista.

Obervações:

- As informações divulgadas são de responsabilidade dos estabelecimentos.

