Veja o que abre e fecha em Salvador no Dia do Trabalhador

Durante o feriado desta segunda-feira, 1° de maio, o Dia do Trabalhador, alguns estabelecimentos e serviços de Salvador têm seus horários de funcionamento alterados. Confira abaixo o que abre e fecha na capital

| Lazer |

Zoológico de Salvador: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna (MAM): mantém a programação de não abrir nesta segunda.

Museu de Arte da Bahia (MAB): fechado nesta segunda.

Mercado Modelo: funciona das 9h às 14h, sendo que a área de restaurantes fica aberta das 9h às 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: nesta segunda, o shopping não abre.

Shopping Itaigara: apenas o Bompreço funciona, das 7h às 18h.

Shopping Paseo: as lojas e serviços estarão fechados. Já a praça de alimentação tem funcionamento próprio.

Shopping da Bahia: as lojas estarão fechadas; praça de alimentação e Planeta Criança ficam abertos das 12h às 21h, enquanto o Cinema abre às 10h.

Shopping Salvador: Supermercado Bompreço fica aberto das 8h às 21h; Lojas, farmácias, bares e restaurantes abrem à 12h e ficam até as 21h. Os espaços de lazer ficam abertos das 11h às 22h; espaço gourmet tem horário de funcionamento independente.

Salvador Norte: o Hiper Bompreço fica aberto das 8h às 21h. Alimentação, Lojas Americanas, farmácias e área de lazer ficam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Center Lapa: Funcionam apenas a praça de alimentação e cinema, das 12h às 20h.

Shopping Paralela: as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 12h às 21h.

Shopping Barra: todas as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h e o Barra Gourmet da 12h às 23h. O SAC também fecha.

Shopping Bela Vista: as lojas estarão fechadas, mas as áreas de alimentação, lazer e farmácias estarão abertas das 12h às 21h. Especificamente, as Lojas Americanas vão abrir, das 13h às 21h. O SAC não funciona, enquanto o cinema abre conforme programação no site.

Shopping Cajazeiras: todas as lojas estarão fechadas, sendo que a praça de alimentação funciona das 12h às 21h; cinema das 13h30 às 21h; e área de lazer das 13h às 21h.

Shopping Outlet Premium: lojas fechadas, com a praça de alimentação funcionando das 9h às 19h.

| Supermercado |

Extra: Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama funcionam das 7h às 22h; Paralela funciona 24h; e as do Assaí e Pão de Açúcar estarão todas fechadas.

GBarbosa: Mercado do Iguatemi abre das 7h às 19h; Costa Azul fica aberto das 7h às 21h; San Martins abre das 8h às 16h; Brotas abre às 8h e fecha às 14h; Pau da Lima abre das 8h às 16h; Cabula: abre das 7h às 21h; Shopping Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras; Lauro de Freitas: abre das 7h às 20h; Guarajuba: abre das 8h às 18h

Mercantil: Calçada, Ogunjá e Pirajá abrem das 7h às 14h; unidade de Lauro de Freitas abre das 7h às 19h

Bompreço e Hiper Bompreço: fica aberto das 7h às 22h.

Sam's Club: funciona normalmente das 8h às 18h.

Perini: funciona normalmente, com as unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama abrindo das 6h30 às 20h, enquanto da Pituba funciona das 6h às 22h.

Todo Dia: aberto entre as 7h e 21h

Maxxi Atacado: abre às 7h e fica até às 14h

| Serviço |

SineBahia: nenhuma unidade irá funcionar.

SAC: os postos do SAC funcionam normalmente.

Salvador Card: somente o posto da Estação Pirajá.

Comércio: não conseguimos resposta.

Bancos: estarão fechados.

Hemoba: estará fechado durante o feriado.

Repartições públicas municipais: não obtemos resposta.

Correios: nenhuma unidade do serviço funciona durante o feriado.

Limpeza urbana: ocorrem normalmente. As intervenções referentes à Operação Chuva ocorrem também de forma ininterrupta.

Defesa Civil: as atividades da Defesa Civil de Salvador (Codesal) funcionarão normalmente. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, dentre outros incidentes comuns ao período chuvoso, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Saúde: durante o feriado, 14 unidades de saúde do município estarão a serviço do cidadão que precisar de atendimento em urgência e emergência. Os serviços de imunização contra gripe e febre amarela, bem como a aplicação das demais vacinas de rotina, estarão suspensas no período e retornam na terça-feira, 2.

Salvamar: os serviços serão intensificados neste período, com a atuação de 80 agentes distribuídos em 38 postos fixos, entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga, na divisa com o município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além disso, quatro postos volantes vão dar suporte em todo o perímetro.

Guarda Municipal: a guarda Civil Municipal manterá ações rotineiras de apoio aos órgãos da prefeitura, durante o feriado.

Manutenção: em virtude da Operação Chuva, todos os serviços da prefeitura voltados para a prevenção e manutenção de problemas causados pelo mau tempo funcionarão de forma ininterrupta também no feriado do Dia do Trabalhador.

Trânsito: os serviços ocorrem de forma ininterrupta neste fim de semana prolongado. Além disso, o Núcleo de Operação Assistida (NOA) continuará atendendo às demandas e reclamações de estacionamento irregular. Já o Setor de Liberação de Veículos só funcionará no sábado, 29, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h. Não há atendimento aos domingos e feriados.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Trânsito (em caso de acidente) - 156

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

