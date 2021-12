Veja o que abre e fecha em Salvador no Dia de Iemanjá

Neste sábado, 2 de fevereiro, os soteropolitanos comemoram o Dia de Iemanjá, a rainha do mar. Com a tradicional celebração no bairro do Rio Vermelho, alguns estabelecimentos terão o horário de funcionamento alterado.

Confira o que funciona durante os festejos:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): funciona normalmente, 14h às 19h. Visitação ao Parque das Esculturas funcionará das 12h às 18h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona normalmente, das 14h às 19h

Mercado Modelo: funciona normalmente, das 9h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Bela Vista: funciona normalmente, das 9h às 22h

Shopping Pituba Parque Center: funciona normalmente, das 9h às 18h.

Shopping Paseo: lojas e serviços funcionam em horário normal, das 9h às 21h

Shopping Iguatemi: lojas e praça de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 22h.



Shopping Paralela: lojas, praças e cinema funcionam normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa: lojas e praça de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Salvador: lojas, lazer e praça de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte: lojas, lazer e praça de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Barra: funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Piedade: as lojas e praças de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 20h.

Shopping Aeroclube: lojas e praça de alimentação abrem normalmente das 14h às 21h.

Shopping Itaigara: funciona das 9h às 20h, inclusive cinemas e praça de alimentação.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite

| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam das 7h até 0h e o da Avenida Paralela funciona 24h.

Hiperideal: abre normalmente, das 7h às 22h.

Perini: funciona em horário normal; as lojas da Pituba, Graça e Barra das 6h às 22h. A unidade da Vasco da Gama das 6h30 às 22h.

Makro: a loja de Pirajá funciona das 7h às 14h; e Iguatemi, das 7h às 15h.

Bompreço e Hiper Bompreço: todas as lojas abrem normalmente, exceto a unidade do Rio Vermelho, que funciona das 7h às 22h.

Sam's Club: abre normalmente, das 7h às 21h.

Atacadão: funciona normalmente, das 7h às 21h.

GBarsosa: funciona normalmente, das 7h às 19h30.

Atakadão Atakarejo: todas as lojas funcionarão em horário normal, das 7h às 22h.

| Serviço |

SAC: Todos os postos funcionam normalmente.

Salvador Card: os postos Iguatemi, Comércio e Lapa funcionam normalmente com o horário dos sábados, das 8h às 14h.

Correios: Todas as agências que funcionam aos sábados não terão alteração de horário. As agências próprias que abrem aos sábados são: Aeroporto, Brotas, Central Salvador (no Comércio), Itapuã, Pelourinho, Pituba, Shopping Paralela, Sumaré, Terminal Rodoviário e Pituba.

Repartições públicas municipais: funcionam somente serviços de saúde e segurança

Repartições públicas estaduais: funcionam somente serviços de saúde e segurança.

Bancos: as agências bancárias não abrem durante o sábado.

Hemoba: funciona em horário normal de sábado, das 7h30 às 14h30.

Comércio: o comércio varejista de rua no bairro do Rio Vermelho fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Simm: não funciona aos sábados.

SineBahia: Funcionam somente as unidades situadas nos SAC. A unidade sede, no Edifício Torres do Iguatemi não funciona aos sábados.

