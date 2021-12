Veja o que abre e fecha em Salvador no dia das eleições

Neste domingo, 5, acontecerá em todo o País as eleições. Em Salvador, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado. Confira:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funciona.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funciona.

Mercado Modelo: não funciona.



| Shoppings |

Shopping Piedade: não funciona.

Shopping Bela Vista: As lojas, quiosques e o SAC estarão fechados. As áreas de lazer e de alimentação atendem normalmente das 12h às 21h. Já o supermercado G Barbosa, as Lojas Americanas e a Farmácia Santana funcionam das 13h às 21h.

Shopping Itaigara: não funciona.

Shopping Paseo: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 14h às 20h.

Shopping Iguatemi: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 13h às 21h. O cinema funciona com sessões a partir das 10h.

Shopping Salvador: lojas e quiosques estarão fechados. Praça de alimentação e a Lojas Americanas funcionam das 12h às 21h.

Shopping Salvador Norte: lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação, cafés e Lojas Americanas estarão abertos das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa: lojas fechadas. Praça de alimentação e o cinema estarão abertos das 12h às 20h, e a Lojas Americanas, das 10h às 18h. .

Shopping Paralela: lojas fechadas. Praça de alimentação e espaços de lazer funcionarão normalmente de 12h às 20h.

Shopping Barra: todas as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h; Barra Gourmet, das 12h às 23h; e cinema funciona a partir normalmente a partir das 10h.

| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal. As lojas da Paralela e Vasco ficam abertas das 7h às 0h, enquanto a da Rótula funciona das 7h às 22h.

GBarsosa: Todas as lojas de Salvador, Lauro de Freitas e Guarajuba funcionarão normalmente

Hiperideal: as lojas da Barra, Graça, Stella Maris e Itapuã funcionarão das 7h às 20h, a de Piatã das 7h às 19h, e Pituba das 7h às 12h.

Makro: a loja do Iguatemi abre das 8h30 às 15h e a de Pirajá das 8h às 14h.

Bompreço e Hiper Bompreço: as lojas da rede funcionarão normalmente.

Sam's Club: funcionará normalmente das 8h às 18h.

Atakarejo: unidade do Iguatemi de 7h às 18h, da Estrada do Coco de 7h às 21h, Calçada de 7h às 13h e no Caminho de Areia de 7h às 22h.

Mercado do Rio Vermelho (ceasinha): não vai funcionar

Obervações:

- As informações divulgadas são de responsabilidade dos estabelecimentos.

- Para o comércio em geral deve se consultar a loja desejada.

