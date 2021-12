Veja o que abre e fecha em Salvador no dia 7 de setembro

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, é comemorado o feriado nacional de Independência do Brasil, proclamada em 1822. Devido a isso o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o 7 de setembro:

| Shoppings |

Shopping Piedade - não funcionará.

Salvador Shopping - O Bompreço abre das 8h às 21h, enquanto que as opções de lazer, Lojas Americanas e o Mercado Orgânico abrem das 12h às 21h. Cafés, quiosques e farmácias abrem das 13h às 21h. Demais lojas não abrirão.

Salvador Norte Shopping - As lojas não abrem. Opções de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h. Cafés, quiosques de alimentação, farmácia e Lojas Americanas abrem das 13h às 21h,

Itaigara - não funcionará

Pituba Parque Center - Não funcionará

Shopping Paseo - Lojas fechadas, praça de alimentação aberta opcionalmente a partir das 12h

Outlet premium - Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - As lojas estarão fechadas. O Pão de Açúcar abre das 9h às 21h. A Body Tech abre das 9h às 14, o cinema a partir das 12h30. Opções de lazer e alimentação abrem das 12h às 21.

Shopping Paralela - Lojas não abrem. De 12h às 21h funcionam: restaurantes, praça de alimentação e opções de lazer

Shopping Bela Vista - As lojas e o SAC estarão fechados, as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h, já o GBarbosa, Lojas Americanas, Farmácia Santana e Super Popular vão funcionar das 13h às 21h

Shopping Barra - A Praça de Alimentação abrirá das 12h às 21h e os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no 1º Piso, funcionarão das 12h às 23h. Já o Restaurante Madero, no 4º Piso, abrirá das 12h às 22h. O cinema funcionará normalmente. A loja Americanas abrirá das 13h às 21h. O SAC e demais lojas estão fechados.

Shopping Cajazeiras - Lojas não abrem. Praça de alimentação abrirá das 12h às 21 horas. O espaço infantil e as salas de cinema funcionarão em horários independentes.

|Mercados|

Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) - Praça de Alimentação - das 7h às 16h; demais boxes - Facultativo das 7h às 14h

Perini - As lojas da Vasco (Master), Graça e Barra abrem das 6h30 às 20h, e a unidade da Pituba, das 6h às 21h. Já lojas localizadas nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

G Barbosa - As lojas do Hiper Iguatemi, Pau da Lima e Cabula funcionam das 7h às 19h, enquanto que a de Costa Azul funcinorá das 7h às 21h. A unidade de Brotas abre das 8h às 15h, a de San Martin abrirá das 8h às 16h. A unidade do Shopping Bela Vista depende do horário de funcionamento do shopping. A loja de Lauro de Freitas abre das 7h às 20h, Guarajuba das 8h às 20h e a unidade de Teixeira de Freitas não abre nesta quarta, 7. A loja de Jequié, da Av. César Borges, abre das 8h às 19h, e da Praça da Bandeira, das 7h às 13h, Em Vitória da Conquista, a loja da Av. Olívia Flores, abre das 8h às 19h, enquanto que a loja no Vitória Shopping abre das 10h às 20h. Em Ilhéus, abre das 7h30 às 19h e Valença das 8h às 12h.

Mercantil Rodrigues - As unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Esplanada abrem das 7h às 18h, Ribeira do Pombal, Super Paulo Afonso e Hiper Paulo Afonso abrem das 8h às 13h

Bompreço e Hiper Bompreço - abrem das 7h às 22h

Sam´s Club - abre das 8h às 18h

Maxxi Atacado - Abre 7h às 18h

Todo Dia - Abre das 7h às 14h

Assaí - A unidade de Lauro de Freitas abrirá das 7h às 21h. Juazeiro estará fechada. Já as lojas de Vitória da Conquista e Feira de Santana estarão abertas das 7h às 22h. Jequié funciona das 7h às 18h.

Cesta do Povo - Todas as unidades fecham, exceto da loja do Rio Vermelho, que abre das 8h às 13h.

Atakadão Atakarejo: As lojas Iguatemi, Lauro de Freitas e Cabula abrem das 7h às 22h, a da Calçada das 7h às 13h. Caminho de Areia e Piatã abrem das 7h às 20h, enquanto que a da Baixa do Fiscal estará fechada.

Atacadão - 7h às 21h, horário normal de funcionamento

Extra: As unidades da Rótula e Vasco da gama abrem das 7h às 00h, enquanto que a da Paralela ficará aberta 24h.

|Serviços|

SineBahia: não funciona.

Salvador Card: não divulgou.

SAC: Não funciona.

Metrô: não divulgou.

Repartições públicas: não funcionam.

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Comércio: não divulgou

Bancos: não abrem

Hemoba: não funciona.

Escolas públicas: não funcionam.

| Lazer |

Zoológico - funcionamento normal, das 8h30 às 17h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Não funciona

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funcionará

Mercado Modelo - funcionará das 9h às 14h

Restaurante Baby Beef Alvarez - funciona das 11h45 às 23 horas.

