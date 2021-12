Veja o que abre e fecha em Salvador durante a Semana Santa

Por conta do feriado da Semana Santa (entre sexta-feira, 29, e domingo, 31), os órgãos públicos, shoppings, supermercados e demais estabelecimentos comerciais ou de lazer da capital baiana alteram seus horários de funcionamento. Em alguns locais, os horários são modificados desde a quinta, 28, já que muitos antecedem o descanso dos funcionários. No entanto, o período entre a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa é quando acontecem as principais alterações.

Veja o que funciona durante a Semana Santa:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h. Na segunda, 1º, estará fechado para manutenção.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Na quinta, 28, funcionará normalmente, das 13h às 19h. Na sexta, 29, não vai funcionar. Já no sábado, 30, e no domingo, 31, tem funcionamento normal, das 14h às 19h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Na quinta, 28, no sábado, 30, e no domingo, 31, funciona das 14h às 19h. Já na sexta, 29, não vai funcionar.

Mercado Modelo: De quinta, 28, a sábado, 30, funcionará normalmente, das 9h às 19h. Já no domingo, o horário de funcionamento é das 9h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: Na quinta, 28, e no sábado, 30, funciona normalmente, das 9h às 21h. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, não vai funcionar.

Shopping Yemanjá Trade: Na quinta, 28, e no sábado, 30, funciona normalmente, das 9h às 19h. O estabelecimento não funcionará na sexta, 29, e no domingo, 31.

Shopping Itaigara: Na quinta-feira, 28, funcionará normalmente, das 9h às 21h. Já na sexta, 29, não funcionará. No sábado, 30, as lojas e os serviços funcionam das 9h às 20h. E no domingo, 31, apenas o restaurante Terraço, localizado na Praça de Alimentação, ficará aberto ao público (somente para o almoço), das 11h às 15h; os demais serviços e as lojas estarão fechadas.

Pituba Parque Center: Na quinta-feira, 28, funciona em horário normal, das 9h às 19h. As lojas também abrirão normalmente no sábado, 30, das 9h às 18h. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, não funciona.

Shopping Paseo: Na sexta, 29, lojas e serviços não funcionarão. O cinema funciona normalmente e os serviços de alimentação abrem opcionalmente, a partir das 12h. No sábado, 30, funciona normalmente, das 9h às 21h. No domingo, 31 de março, lojas e serviços funcionam em caráter opcional, das 14h às 20h; os serviços de alimentação abrem opcionalmente, a partir das 12h; e o cinema funciona normalmente.

Shopping Iguatemi: Na quinta, 28, funcionará normalmente. Na sexta, 29, as lojas estarão fechadas e as praças de alimentação funcionarão das 12h às 21h. A área de lazer (Playland e Planeta Criança) vai abrir a partir das 10h e o Multiplex inicia às 10h. No sábado, 30, o funcionamento será normal, das 9h às 22h. Já no domingo, 31, as lojas abrem das 13h às 21h e a praça de alimentação funcionará das 12 às 21h. A área de lazer (Playland e Planeta Criança) estará aberta a partir das 12h às 21h e o Multiplex a partir das 10h.

Salvador Shopping: Na sexta, 29, o horário de funcionamento vai das 12h às 21h. A praça de alimentação abre a partir das 12h. No sábado, terá funcionamento normal, das 9h às 22h. Já no domingo, 31, funciona das 12h às 21h.

Shopping Salvador Norte: Na sexta, 29, o horário de funcionamento vai das 12h às 21h. A praça de alimentação abre a partir das 12h. No sábado, terá funcionamento normal, das 9h às 22h. Já no domingo, 31, funciona das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa: As lojas e a praça de alimentação abrem normalmente na quinta-feira, 28, e no sábado, 30, das 9h às 21h. Na sexta, 29, e no domingo, 31, apenas a praça de alimentação será aberta, das 12h às 20h. O cinema funcionará em horário normal nos quatro dias.

Shopping Paralela: na sexta-feira, 29, as lojas estarão fechadas, e a Praça de Alimentação abrirá das 12h às 20h. No sábado, 30, funcionará normalmente, das 9h às 22h. No domingo, 31, as lojas abrirão das 14h às 20h, e a Praça de Alimentação das 12h às 21h.

Shopping Barra: Até quinta, 28, o shopping estará aberto em horário normal, das 9h às 22h. Já na sexta, 29, a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 20h e as lojas estarão fechadas. No sábado, 30, e no domingo, 31, o Shopping retoma seus horários normais: sábado das 9h às 22h e domingo das 14h às 20h, sendo que a Praça de Alimentação funcionará a partir das 12h. Durante o período, os cinemas manterão sua programação normal, assim como os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no Piso L1.

Shopping Bela Vista: Na sexta, 29, apenas a área de alimentação e as salas de cinema estarão abertas ao público das 12h às 21h; as lojas ficarão fechadas. O funcionamento volta a ser normalizado no sábado, 30, quando as lojas abrem das 9h às 22h. As nove salas de cinema funcionam até às 22h. No domingo, 31, abre das 13h às 21h.

| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal durante a semana santa. O Extra Hiper Paralela funciona 24h, já o Extra Hiper Rótula do Abacaxi e o Extra Hiper Vasco da Gama funcionarão das 07h às 0h.

GBarsosa: Todas as lojas funcionam em horário normal na quinta, 28, no sábado, 30, e no domingo, 31. Na sexta, 29, as lojas do Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Cabula e Guarajuba abrirão das 7h às 18; já as lojas de Fazenda Grande, Brotas, Pirajá e Ogunjá, funcionam das 7h às 13.

Hiperideal: Todas as lojas funcionarão normalmente durante o feriadão.

Perini: Todas as lojas funcionarão normalmente na quinta, 28, e no sábado, 30. Na sexta, 29, as unidades da Pituba e da Graça abrirão das 6h às 22h; já as da Vasco da Gama e Barra, das 6h30 às 14h. No domingo, 31, as unidades da Pituba e da Graça abrem das 6h às 22h; a da Vasco da Gama, das 6h30 às 20h, e a da Barra, das 7h às 20h.

Makro: De quinta, 28, a sábado, 30, a loja de Pirajá abre das 7h às 20h30. Já no domingo, 31, funciona das 7h às14h. A loja do Iguatemi funcionará das 7h às 22h na quinta, 28, e das 7h30 às 15h na sexta, 29, no sábado, 30, e no domingo, 31.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: Todas as lojas funcionarão normalmente, das 7h às 23h. Já as unidades instaladas dentro dos shoppings seguirão o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

Sam's Club: Na quinta, 28, e no sábado, 30, a loja funciona em horário normal, das 7h às 21h. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, o horário de funcionamento é das 8h às 18h.

Atakadão Atakarejo: as lojas terão horários modificados. A unidade da Estrada do Coco funciona na quinta, 28, e no sábado, 30, em horário normal. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, o horário de funcionamento é das 7h às 21h. A unidade da Calçada abre normalmente na quinta-feira e no sábado, das 7h às 20h. Já na sexta e no domingo, 31, abre das 7h às 13h. No Caminho de Areia, o horário de funcionamento na quinta será das 7h às 22; na sexta, das 7h às 18h; no sábado, das 7h às 22h; e no domingo, das 7h às 18h. A unidade do Iguatemi funcionará na sexta das 7h às 18h e no sábado, em horário normal, das 7h às 22h. Já no domingo, abre das 7h às 18h.

Atacadão: funciona normalmente na quinta-feira, 28, das 7h às 21h. Na sexta, 29, abre das 7h às 18h e no sábado, 30, das 7h às 21h. Já no domingo, 31, funciona das 7h às 14h.

| Serviço |

Simm: os postos funcionarão somente até quarta-feira, 27. Na quinta, 28, na sexta, 29, no sábado, 30, e no domingo, 31, não vão funcionar.

SineBahia: terá funcionamento normal na quinta-feira, 28, das 8h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h30. Na sexta, 29, no sábado, 30, e no domingo, 31, não funciona.

Salvador Card: Abre na quinta, 28, das 7h às 20h, e no sábado, 30, das 7h às 15h. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, não funciona.

SAC: Os 44 Postos e Pontos Cidadão da rede estarão fechados na sexta, 29. Os Pontos Cidadão de Santa Maria da Vitória, Itaberaba, Curaçá, Maracás e Coaraci, além do SAC Candeias, também não funcionam na quinta, 28. No Sábado, 30, apenas seis postos funcionam, quatro deles na capital (SAC Barra e SAC Iguatemi, das 7h às 13h, e os Postos do Paralela e Salvador Shopping, das 9h às 15h. Na Região Metropolitana de Salvador, a unidade de Lauro de Freitas abrirá das 8h às 13h, e o SAC Feira II, em Feira de Santana, terá expediente das 7h às 13h. As unidades não funcionam no domingo, 31. Mais informações no site do SAC (www.sac.ba.gov.br) ou pelo telefone 0800 071 5353.

Repartições públicas Municipais: Conforme a Agencia de Comunicação da Prefeitura (Agecom), todos os órgãos da prefeitura terão ponto facultativo na quinta-feira, 28. Na sexta, 29, cada órgão fará seu esquema de plantão, assim como no sábado e no domingo, no entanto, os horários não foram informados.

Repartições públicas estaduais: Funcionam em horário normal na quinta, 28. Já na sexta, 29, os serviços serão suspensos, exceto os essenciais, como os prestados por delegacias e hospitais, como já ocorre aos sábados e no domingos.

Comércio: o comércio varejista de rua irá funcionar de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shoppings, as lojas seguem os horários estabelecidos pelos centros comerciais.

Bancos: Na quinta, 28, as agências funcionam normalmente, das 10h às 16h. Já na sexta, 29, não haverá atendimento bancário em todo Brasil. As contas com vencimento marcado para sexta, como contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês, poderão ser pagos no próximo dia útil subsequente, na segunda, 1º, sem incidência de multa.

Hemoba: Não informou.

Escolas públicas: estão em recesso escolar. As aulas retornam no dia 3 de abril.

Correios: As agências abrirão normalmente na quinta, 28, exceto as unidades da UFBA, Fórum Ruy Barbosa, CAB e Tribunal de Justiça. As agências que funcionam em órgãos públicos obedecerão aos horários de atendimento dos órgãos. No sábado, 30, o funcionamento também será normal. Já na sexta, 29, e no domingo, 31, todas as agências estarão fechadas, exceto a do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, que funcionará em regime de plantão, das 8 às 12 horas.

Detran-BA: funciona normalmente até a quinta, 28, das 8h às 16h. Na sexta, 29, no sábado, 30, e no domingo, 31, não vai funcionar.

