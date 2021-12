Veja como foi o discurso da defesa e acusação no júri de Kátia Vargas

Representantes do Ministério Público (MP), da acusação e da defesa da médica Kátia Vargas debateram nesta quarta-feira, 6, durante o júri sobre a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle. Inicialmente, cada lado teve 90 minutos para se pronunciar.

Em sua fala, a acusação tentou destacar que as testemunhas confirmam a discussão, perseguição e colisão. Eles também tentam desconstruir o depoimento do perito criminal contratado pela defesa, que afirmou que não houve impacto entre o carro e a moto.

"Os três pontos cruciais do processo que os senhores jurados precisam entender é que houve uma discussão, uma perseguição e o impacto. Ela nega a discussão mas, quatro dias após o ocorrido, quando era defendida pelo advogado Vivaldo Amaral, disse ao perito que se envolveu em um acidente após a discussão", disse Daniel Keller, advogado da família das vítimas.

Dando continuidade aos argumentos de defesa, o advogado questiona as mudanças das declarações da médica. "A versão que a defesa apresenta tem se alterado constantemente. Essa é a terceira banca de advogados que ela, Kátia Vargas, constitui. Fica muito claro como ela muda de advogado assim como ela muda de versão, na tentativa de se livrar da acusação de duplo homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum", relatou Keller

Daniel pontua a precisão dos depoimentos prestados pelas pessoas que presenciaram o acidente. "As testemunhas confirmaram o que a própria Kátia disse inicialmente: houve uma discussão. É a partir do tapa que a motivação dela começa a se manifestar. Eu tenho coragem de dizer que esse laudo foi comprado pela defesa. O perito dela confronta oitos profissionais como se o estado estivesse conspirando contra Kátia Vargas".

O promotor Davi Gallo, assistente do MP, também se pronunciou. Ele questionou a estratégia usada por uma das equipes de defesa da médica. "Logo depois do acidente, sabe como os filhos daquela senhora (apontou para Marinúbia) estavam sendo tratados? Como assaltantes. Imaginem vocês. Desde o início, a defesa dela tem usado a estratégia SCC: se colar, colou. A senhora Kátia matou os jovens com o carro porque, naquele momento, ela não tinha um revólver ou um porrete", argumenta.

De forma sútil, o promotor ironiza a defesa de Kátia Vargas: "Com todo respeito, doutor (aponta para a defesa de Vargas), o senhor é uma piada. Vocês só faltaram dizer que os filhos daquela senhora (Marinúbia) se mataram", disse Davi Gallo.

O promotor Luciano Assis argumentou que o ocorrido não foi um acidente. "Não foi acidente. Ela agiu de forma deliberada. Teve tempo de pensar. Ela podia ter deixado os meninos seguir vivendo. Legitimamente, ela pode buscar aqui compaixão, pode chorar. Mas o que tem que ser considerado é a mulher daquele dia", expressou.

No debate, o promotor mostrou algumas imagens do acidente aos jurados e questionou: "Olhem o estado desse menino. Foi o vento que arremessou ele lá? Olhem a natureza, a violência dessas lesões. Vários ossos do corpo quebrados. Conseguem imaginar esse politraumatismo causado só pela moto? Da forma que foi?".

Ainda na defesa da família das vítimas, Luciano disse que o perito apresentado pela defesa de Kátia assumiu ao final do depoimento que foi contratado pela ré. "Presunçosamente, tentou desqualificar todos os peritos baianos", disse o promotor, complementando que o perito não soube explicar a existência da mancha vermelha no carro da ré.

Defesa

O advogado de defesa de Kátia Vargas, Rodrigo Dall'Acqua, iniciou o seu depoimento pedindo aos jurados que refletissem sobre o caso e contestando o que foi dito pelas testemunhas de acusação no julgamento de terça, 5.

"Não houve perseguição, é absolutamente o oposto. Ela disse que viu o carro de Kátia sair primeiro que a moto. Se houvesse esse barulho de rotação de motor dito pelo Denilson aqui, os pedestres não iriam passar tranquilamente pela faixa de pedestre", complementa a defesa, em relação à testemunha que disse ter ouvido algo parecendo um 'carro de Fórmula 1'.

Como representante da defesa de Kátia, o advogado continua contrariando as versões apresentadas pelas testemunhas. "Esse impacto não existiu, nunca existiu, nunca existiu. Arivaldo (uma das testemunhas de acusação) disse que estava a cinco metros do local onde houve o impacto do carro com a moto, mas essa representação (aponta para a tela) mostra que ele estava lá atrás".

Ele ainda menciona que as pessoas que deporam a favor da acusação estão se prendendo às reportagens de TV. "Não acho que as testemunhas mentiram. Mas todas elas viram matérias televisivas dizendo 'existe um vídeo que prova o impacto do carro na moto".

Ao concluir o seu depoimento, Rodrigo passou a vez para os outros advogados de acusação, José Luís Lima e Daniel Kignel.

"Queria pedir desculpas por uma fala inadequada e por um debate acalorado. Não gosto desse embate, gosto do embate de ideias, de provas. Isso aqui não é um jogo de pôquer, onde se blefa. Isso aqui não é uma luta de boxe. Isso aqui é a decisão da vida daquela senhora (apontou para Kátia)", disse o advogado.

Durante o depoimento, o advogado pontuou que diferente do que muitas pessoas acham, Kátia não é uma pessoa má. "Você não é um monstro. As testemunhas de defesa mostraram quem é você. Portanto, Kátia, você já sai vitoriosa desse júri. Você não é um monstro. Você se envolveu sim num acidente trágico".

Ele também aproveitou o momento para criticar a forma como a imprensa estava expondo a médica. "Comecei a ler as matérias que estavam sendo veiculadas. Eu me assustei com o massacre que foi feito contra Kátia Vargas"

"Não se trata aqui de ficar criticando a imprensa, mas a imprensa foi vilã nesse caso. Ela manipulou os fatos", completou o advogado. José Luís finalizou seu discurso afirmando que a médica não cometeu homicídio doloso (ou seja, com dolo, intenção de matar) e ponderou que ela poderia ser condenada por homicídio culposo.

"Ela afirma que ela ultrapassa em velocidade. Ela foi imprudente? Foi imprudente. Kátia Vargas foi imprudente sim. Ela tocou? Não, não tocou. Kátia Vargas foi imprudente nessa ultrapassagem. Agora ela quis matar? Ela deve sim ser condenada, mas ela não deve ser condenada por homicídio doloso. Ela deve ser condenada por homicídio culposo", defende o advogado de defesa José Luís Lima.

adblock ativo