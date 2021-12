Veja as linhas de ônibus que começam a circular de madrugada

A partir da 0h deste sábado, 11, começa a funcionar as 15 linhas de ônibus da rede noturna de transporte em Salvador. Agora, os coletivos vão rodar entre a meia-noite e 4h, diariamente. Serão 56 ônibus monitorados por GPS e câmeras (como já acontece normalmente), circulando com intervalos entre 20 e 60 minutos. Todas as linhas partem da Estação da Lapa e seguem itinerários específicos para essa operação de modo a garantir assistência a todas as regiões.

Batizada de 'Corujão Salvador', a operação foi divulgada pelo prefeito ACM Neto durante coletiva nesta sexta-feira, 10. Segundo a prefeitura, a Estação da Lapa foi escolhida para ser ponto de partida por ser localizada no centro da cidade e por ter grande movimentação noturna.

O desenho das linhas foi estrategicamente pensado para atender os principais eixos. O usuário também poderá utilizar o Bilhete Único para a integração entre duas linhas, dentro do período de duas horas, o que amplia as possibilidades de deslocamento.

Ainda de acordo com a prefeitura, antes de projetar a operação, foi realizado um estudo pela Secretaria de Mobilidade (Semob) para que fosse definido o modo como as linhas seriam dispostas pela cidade. O relatório apontou a necessidade da implantação de 15 linhas, com intervalos entre viagens variando de 20 a 60 minutos. Algumas linhas terão itinerários mais extensos para atender toda a demanda, como as que parte da Lapa para Paripe e Itapuã.

Segurança

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM-BA), por meio da Operação Gêmeos - unidade especializada no combate a crimes contra coletivos -, adequará o horário de plantões das equipes para atender à população que irá utilizar as 15 linhas de ônibus que passarão a trafegar durante 24 horas. Ainda segundo a SSP, os grandes corredores de tráfego continuam com policiamento 24h.

Confira as linhas noturnas:

LINHA Áreas atendidas Intervalo Tempo de viagem Extenção (km) Lapa-Paripe Comércio / Calçada / Subúrbio 60´ 120´ 77,96 Lapa-Pirajá São Caetano / Est. de Campinas / Pirajá 60´ 60´ 42,52 Lapa-Faz. Grande do Retiro/Capelinha Nazaré / Liberdade / Faz. Grande do Retiro / Capelinha 60´ 60´ 36,3 Lapa-Ribeira Ribeira/Massaranduba/ Vl. Rui Barbosa/Uruguai 50´ 50´ 31,87 Lapa-Santa Mônica Cidade Nova/Pau Miúdo/Caixa D´Água/Pero Vaz/IAPI/Sta. Mônica 40´ 40´ 27,72 Lapa-Brotas Daniel Lisboa/Brotas/Eng. Velho de Brotas/Cosme de Farias/Luís Anselmo/Matatu/Lad. Bandeirantes 40´ 40´ 27,02 Lapa - Águas Claras / Cajazeiras 6/7 Est. Matadouro/Cajazeira 6/7/Águas Claras 40´ 80´ 49,91 Lapa - 7 de Abril / Nova Brasília / Faz. Grande 4/3/2 Sete de Abril/Nova Brasília/Est. do Coqueiro Grande/Faz. Grande 4/3/2 50´ 100´ 63,87 Lapa-Castelo Branco/Cajazeiras 8/11/Faz. Grande 1/Boca da Mata Castelo Branco/Cajazeiras 8/11/ Faz. Grande 1/Boca da Mata 50´ 105´ 65,52 Lapa-Pernambués/Cabula 6/Tancredo Neves/Sussuarana/Mata Escura/Jd. Sto. Inácio Pernambués / Silveira Martins / Hospital Roberto Santos / Est. Barreiras / Sussuarana / Paralela / Cabula 6 / Tancredo Neves/Mata Escura/Jd. Sto. Inácio 36´ 72´ 47,67 Lapa- Vale dos Lagos/São Marcos/Pau da Lima/Colina Azul Paralela/São Rafael/Vale dos Lagos/S. Marcos/Pau da Lima/Colina Azul 40´ 80´ 52,15 Lapa-Centro de Convenções / Imbui/Boca do Rio / Itapuã / Praias do Flamengo/ Pituba Boca do Rio / Imbui / Orla/ Itapuã / Praia do Flamengo / Av. Paulo VI 55´ 110´ 67,38 Lapa-Barra/Graça Centenário / Barra / B.Avenida / Lad. da Barra / Graça 20´ 20´ 11,32 Lapa- Chapada / Itaigara /Orla/ Av. Dorival Caymmi / S. Cristovão/ Mussurunga Chapada / Itaigara /Orla/ Av. Dorival Caymmi / S. Cristovão / Musssurunga 40´ 81´ 53,94 Lapa-Federação/Cardeal da Silva/ Eng.velho da Federação/Amaralina/ Nordeste C. Grande / Canela/ Federação/Cardeal da Silva/ Rio Vermelho/Amaralina/ Nordeste 32´ 32´ 20,73

